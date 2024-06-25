Telegraph: у принцеси Анни після травми часткова втрата пам'яті
Київ • УНН
У 73-річної принцеси — струс мозку, що сталося з нею, невідомо, оскільки вона нічого не пам'ятає про інцидент. Передбачається, що травму Анна, досвідчена наїзниця, отримала під час прогулянки конем
Британська принцеса Анна, донька померлої королеви Єлизавети II, отримала часткову втрату пам'яті після травми голови, повідомляє The Daily Telegraph, передає УНН.
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Зазначається, що у неї струс мозку. Через втрату пам'яті лікарі не можуть встановити обставини того, що сталося. Передбачається, що принцеса могла постраждати під час прогулянки на коні у маєтку Гаткомб-Парк, у тому числі від удару копит тварини. Її доправили до лікарні Саутмід у Брістолі, де вона поки що залишається.
У Букінгемському палаці повідомляли, що Анна "повністю і швидко видужає". Очікується, що її випишуть пізніше цього тижня.
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