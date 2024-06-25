Telegraph: у принцессы Анны после травмы частичная потеря памяти
Киев • УНН
У 73-летней принцессы - сотрясение мозга, что произошло с ней, неизвестно, поскольку она ничего не помнит об инциденте. Предполагается, что травму Анна, опытная наездница, получила во время прогулки на лошади
Британская принцесса Анна, дочь умершей королевы Елизаветы II, получила частичную потерю памяти после травмы головы, сообщает The Daily Telegraph, передает УНН.
Детали
Отмечается, что у нее сотрясение мозга. Из-за потери памяти врачи не могут установить обстоятельства случившегося. Предполагается, что принцесса могла пострадать во время прогулки на лошади в поместье Хаткомб-Парк, в том числе от удара копыт животного. Ее доставили в больницу Саутмид в Бристоле, где она пока остается.
В Букингемском дворце сообщали, что Анна "полностью и быстро выздоровеет". Ожидается, что ее выпишут позже на этой неделе.
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