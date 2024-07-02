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Першими, за майже 200 років, жінками-учасницями Garrick Club стануть акторки Джуді Денч і Шан Філліпс

Київ • УНН

 • 111806 перегляди

Престижний лондонський клуб Garrick Club, заснований 1831 року, прийняв актрис Джуді Денч і Сіан Філліпс як перших жінок-членів.

Першими, за майже 200 років, жінками-учасницями Garrick Club стануть акторки Джуді Денч і Шан Філліпс

Лондонський клуб Garrick Club, який багато років перебував під пильною увагою через чоловічу винятковість, уперше відчинив двері для жінок, - акторки Джуді Денч і Шан Філліпс стануть першими членами цього клубу. Пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Лондонський клуб Garrick Club запросив до свого складу перших жінок. Актриси Джуді Денч і Шан Філліпс названі видатними учасницями Garrick Club.

Це зробило їх першими жінками за 193-річну історію клубу, яким дозволили приєднатися до клубу, зазначає The Guardian. 

Довідка

Garrick Club засновано 1831 року. Установа розташована в районі Ковент-Гарден у центрі Лондона; налічує серед своїх членів численних суддів і юристів, журналістів, високопоставлених державних службовців і політичних лідерів.

Як і інші престижні клуби, Garrick Club був зарезервований для чоловіків відповідно до стародавнього правила, яке регулярно засуджувалося як архаїчне. Згідно зі списком, який опублікував The Guardian у березні, до числа учасників клубу входять король Чарльз III, а також актори Брайан Кокс і Бенедикт Камбербетч.

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89-річна Джуді Денч здобула визнання за свої ролі в кіно та на сцені. Серед знаменних робіт актриси: Королівська шекспірівська компанія, а також фільми про Джеймса Бонда. 

Шан Філліпс, якій 91 рік, зробила не менш визначну кар'єру в кіно, театрі та на телебаченні, а у 2016 року отримала звання пані за заслуги в галузі драматургії. 

Традиції змінюються повільно

Близько 60% членів центральної лондонської установи проголосували в травні 2024 року за прийом жінок, скасувавши кілька попередніх голосувань, які заблокували пропозиції щодо реформування правил клубу.

Хоча низка жінок, які обіймали керівні посади в британському істеблішменті, були негайно номіновані як потенційні членкині, зокрема британська антикознавиця, кембриджська професорка Мері Берд; колишня міністерка внутрішніх справ Ембер Радд; ведуча новин Channel 4 Кеті Ньюман і так далі, проте процес вступу до складу Garrick Club залишається непростим. Прийняття може зайняти від двох до п'яти років і попри голосування, імовірно клуб не прийме своїх перших жінок до 2026 року.

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