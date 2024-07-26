В Париже состоялась церемония открытия нынешних летних Олимпийских игр, официально дав старт крупнейшему спортивному событию в мире. В этом году церемонию впервые проводят на воде, вместо привычного стадиона. Об этом пишет УНН со ссылкой на организаторов Олимпиады.

Детали

Вместо привычной трассы дорогой для открытия Олимпийских игр стала река Сена в Париже. Трибунами вместо этого служат набережные. Длина парада и живого шоу, организованного в Париже, достигает 6 километров. Вдоль Сены установили почти сотню гигантских экранов. А для перевозки всех делегаций вдоль реки привлекли 85 лодок.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже продлятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

На церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже украинский флаг будут нести теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

На церемонии открытия Олимпийских игр также выступила Леди Гага.

Как заявлено на официальном сайте Олимпиады, в церемонии открытия принимают участие более 10 тысяч спортсменов, представляющих 206 национальных Олимпийских комитетов, маршрут движения составляет около 6 км, а финальное шоу будет проходить на площади Трокадеро.

Все событие должно занять примерно 4 часа.

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