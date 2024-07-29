Тейлор Свифт собрала стадион в Мюнхене, также около 40 тысяч фанов заполонили холм напротив места концерта

Киев • УНН
70 тысяч зрителей заполнили Олимпийский стадион в Мюнхене на концерте Тейлор Свифт. Еще 40 тысяч фанатов без билетов собрались на Олимпийском холме, создав впечатляющую картину.
Поп-королева Тейлор Свифт собрала полный Олимпийский стадион в Мюнхене во время двух концертов, в субботу и воскресенье. В то же время, 40 000 фанатов создали впечатляющую картину, собравшись на Олимпийском холме, где не осталось ни одного свободного клочка травы. Пишет УНН со ссылкой на Bild и Merkur.
Детали
Мюнхенский Олимпийский стадион вместил более 70 000 поклонников во время концерта Тейлор Свифт. Этого было недостаточно, - в субботу и воскресенье десятки тысяч фанов без билетов, заполнили место на Олимпиаберге - на горе и других зеленых насаждениях вокруг стадиона.
По данным полиции, только в воскресенье на Олимпиаберге собралось около 28 000 фанатов, а на окружающих лугах - еще 12 000, пишет Merkur.
Среди интересных моментов шоу:
На первом из двух концертов в Мюнхене: Тейлор Свифт вероятно сделала маленькую девочку самым счастливым человеком в мире. Свифт подошла к девочке, надела ей на голову шляпу-дыню и крепко обняла ее.
Также вечером Олимпийская гора в Мюнхене засветилась, когда болельщики включили подсветку своих мобильных телефонов во время медленных песен звезды современного кантри.
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Напомним,
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