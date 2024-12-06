Spotify представил музыкальные итоги года 2024
Киев • УНН
Spotify обнародовал музыкальные итоги года с самыми популярными исполнителями и песнями. Тейлор Свифт возглавила мировой рейтинг, а Klavdia Petrivna стала лидером среди украинских артистов.
Стриминговая платформа Spotify опубликовала музыкальные итоги года. В Wrapped 2024 представлены самые прослушиваемые песни, альбомы и исполнители. Об этом сообщается в блоге Spotify, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Spotify показывает, сколько минут за год слушал музыку пользователь и к какому сегменту активности пользователей относится. Также доступна статистика об общем количестве прослушанных треков, самые любимые из них.
В этом году Spotify Wrapped продолжает сравнивать персональные музыкальные предпочтения с общими трендами.
Среди самых популярных исполнителей на Spotify в 2024 году:
- Тейлор Свифт;
- The Weeknd;
- Bad Bunny;
- Селезень;
- Біллі Айліш;
- Трэвис Скотт;
- полулегкий вес;
- Канье Уэст;
- Ариана Гранде;
- Выметенный.
Самыми популярными песнями стали:
- "Эспрессо" - Сабрина Карпентер;
- "Красиві Речі — - Бенсон Бун;
- "Птицы Страха" - Билли Айлиш;
- "Только Гата" - Флойименор и Крис М. Дж.;
- "Lose Control" - Тедди Свимс;
- «End of Beginning» — Djo;
- «Слишком сладкий» — Хозье;
- «Одна из девушек (с Дженни, Лили Роуз Депп)» — The Weeknd;
- "Круэл Саммер" - Тейлор Свифт;
- "Die With a Smile" - Бруно Марс и Леди Гага.
В десятку топовых украинских исполнителей в Spotify 2024 вошли:
- Klavdia Petrivna;
- КРБК;
- »Скрябин";
- Dorofeeva;
- Яктаково;
- Валентин Стрикало;
- Kola;
- SadSvit;
- Джерри Холл;
- Wellboy.
Десятка топовых украинских музыкальных композиций 2024 года:
- «Teresa & Maria» - Jerry Heil y Alyona Alyona;
- » Я тебе лгала " — Клавдия Петривна;
- "Найди меня" - Клавдия Петривна;
- "Покохай мене» — Chico & Qatoshi же" 100лиця»;
- "А я все плакала — - Dorofeeva й Lebiga;
- "Міцніше — - KRBK;
- "Барабан» - Артем Пивоваров I Klavdia Petrivna;
- "Силуэты" - SadSvit и " структура счастья»;
- "Забей" - Веллбой и Парфениук;
- "Домой" - Веллбой.
Напомним
Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен непосредственно в стриминговом сервисе, с такими функциями, как регулировка темпа, фильтрация по жанрам и настроению, а также создание ремиксов для конкретных сценариев, например, тренировок.