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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Spotify представил музыкальные итоги года 2024

Spotify представил музыкальные итоги года 2024

Киев  •  УНН

 • 1809 просмотра

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Spotify обнародовал музыкальные итоги года с самыми популярными исполнителями и песнями. Тейлор Свифт возглавила мировой рейтинг, а Klavdia Petrivna стала лидером среди украинских артистов.

Стриминговая платформа Spotify опубликовала музыкальные итоги года. В Wrapped 2024 представлены самые прослушиваемые песни, альбомы и исполнители. Об этом сообщается в блоге Spotify, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Spotify показывает, сколько минут за год слушал музыку пользователь и к какому сегменту активности пользователей относится. Также доступна статистика об общем количестве прослушанных треков, самые любимые из них.

В этом году Spotify Wrapped продолжает сравнивать персональные музыкальные предпочтения с общими трендами.

Среди самых популярных исполнителей на Spotify в 2024 году:

  • Тейлор Свифт;
  • The Weeknd;
  • Bad Bunny;
  • Селезень;
  • Біллі Айліш;
  • Трэвис Скотт;
  • полулегкий вес;
  • Канье Уэст;
  • Ариана Гранде;
  • Выметенный.

Самыми популярными песнями стали:

  • "Эспрессо" - Сабрина Карпентер;
  • "Красиві Речі — - Бенсон Бун;
  • "Птицы Страха" - Билли Айлиш;
  • "Только Гата" - Флойименор и Крис М. Дж.;
  • "Lose Control" - Тедди Свимс;
  • «End of Beginning» — Djo;
  • «Слишком сладкий» — Хозье;
  • «Одна из девушек (с Дженни, Лили Роуз Депп)» — The Weeknd;
  • "Круэл Саммер" - Тейлор Свифт;
  • "Die With a Smile" - Бруно Марс и Леди Гага.

В десятку топовых украинских исполнителей в Spotify 2024 вошли:

  • Klavdia Petrivna;
  • КРБК;
  • »Скрябин";
  • Dorofeeva;
  • Яктаково;
  • Валентин Стрикало;
  • Kola;
  • SadSvit;
  • Джерри Холл;
  • Wellboy.

Десятка топовых украинских музыкальных композиций 2024 года:

  • «Teresa & Maria» - Jerry Heil y Alyona Alyona;
  • » Я тебе лгала " — Клавдия Петривна;
  • "Найди меня" - Клавдия Петривна;
  • "Покохай мене» — Chico & Qatoshi же" 100лиця»;
  • "А я все плакала — - Dorofeeva й Lebiga;
  • "Міцніше — - KRBK;
  • "Барабан» - Артем Пивоваров I Klavdia Petrivna;
  • "Силуэты" - SadSvit и " структура счастья»;
  • "Забей" - Веллбой и Парфениук;
  • "Домой" - Веллбой.

Напомним

Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен непосредственно в стриминговом сервисе, с такими функциями, как регулировка темпа, фильтрация по жанрам и настроению, а также создание ремиксов для конкретных сценариев, например, тренировок.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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