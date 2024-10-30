Таня Муиньо создала новый клип для Леди Гаги, который набрал 1,5 млн просмотров

Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для новой песни Леди Гаги "Disease". За 9 часов видеоролик собрал более 1,5 млн просмотров, передает УНН.

Звездный режиссер, родом из Одессы Таня Муиньо сняла новый клип для песни Леди Гаги "Disease".

Сама же Леди Гага пишет, что этот клип передает ее "внутренних демонов" и то, что ее обольщает хаос и грусть.

Напомним

В этом году, Муиньо стала постановщицей номера alyona alyona & Jerry Heil на Евровидении 2024 года, что вызвало резонанс.

В общем, это не первая работа режиссера со звездами мирового масштаба. УНН собрало для вас самые выдающиеся работы украинского режиссера.