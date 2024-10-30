Таня Муиньо создала новый клип для Леди Гаги, который набрал 1,5 млн просмотров

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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
11:50 • 7811 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

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От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
10:08 • 53986 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

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Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
08:31 • 66891 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

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россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 117761 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

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Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
29 октября 2024, 11:46 • 160914 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
29 октября 2024, 11:24 • 128783 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

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Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
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Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

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Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
28 октября 2024, 15:59 • 136718 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

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Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
28 октября 2024, 15:21 • 134794 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Таня Муиньо создала новый клип для Леди Гаги, который набрал 1,5 млн просмотров

Таня Муиньо создала новый клип для Леди Гаги, который набрал 1,5 млн просмотров

Киев  •  УНН

10:35 • 5944 просмотра

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Украинский режиссер Таня Муиньо сняла видеоклип для новой песни Леди Гаги «Disease». За первые 9 часов после релиза видео собрало более 1,5 миллиона просмотров.

Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для новой песни Леди Гаги "Disease". За 9 часов видеоролик собрал более 1,5 млн просмотров, передает УНН.

Звездный режиссер, родом из Одессы Таня Муиньо сняла новый клип для песни Леди Гаги "Disease".

Сама же Леди Гага пишет, что этот клип передает ее "внутренних демонов" и то, что ее обольщает хаос и грусть.

Напомним

В этом году, Муиньо стала постановщицей номера alyona alyona & Jerry Heil на Евровидении 2024 года, что вызвало резонанс.

В общем, это не первая работа режиссера со звездами мирового масштаба. УНН собрало для вас самые выдающиеся работы украинского режиссера.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Культура
ledi-gagaЛеди Гага
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