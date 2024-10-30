Таня Муіньо створила новий кліп для Леді Гаги, який набрав 1,5 млн переглядів
Київ • УНН
Українська режисерка Таня Муіньо зняла відеокліп для нової пісні Леді Гаги "Disease". За перші 9 годин після релізу відео зібрало понад 1,5 мільйона переглядів.
Українська режисерка Таня Муіньо зняла кліп для нової пісні Леді Гаги "Disease". За 9 годин відеоролик зібрав понад 1,5 млн переглядів, передає УНН.
Зіркова режисерка, родом з Одеси Таня Муіньо зняла новий кліп для пісні Леді Гаги "Disease".
Сама ж Леді Гага пише, що цей кліп передає її "внутрішніх демонів" та те, що її зваблює хаос та смуток.
Нагадаємо
Цьогоріч, Муіньо стала постановницею номеру alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні 2024 року, що викликало резонанс.
Загалом, це не перша робота режисерки із зірками світового масштабу. УНН зібрало для вас найвизначніші роботи української режисерки.