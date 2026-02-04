M1SHKA пропустил "Грэмми 2026": украинский саундпродюсер не успел оформить разрешение на выезд из страны
Киев • УНН
Украинский артист и саундпродюсер M1SHKA не смог посетить нынешнюю церемонию вручения премий "Грэмми-2026". Об этом музыкант сообщил в своем Instagram, передает УНН.
Детали
Для M1SHKA это уже второй случай, когда он вынужден отказаться от участия в мировом музыкальном событии. Первый раз это произошло в 2023 году, когда украинец завоевал награду за вклад в работу над альбомом испанской певицы Розалии "Motomami". Тогда из-за войны в Украине и службы в армии поездка за границу была невозможной.
В этом году M1SHKA снова получил приглашение на "Грэмми" - на этот раз от команды артиста Bad Bunny. Украинец работал над альбомом "Debí Tirar Más Fotos", который завоевал самую престижную награду. Однако из-за очень короткого срока до церемонии M1SHKA не успел оформить официальное разрешение, чтобы выехать из Украины.
Меня снова позвали на "Грэмми". И я снова не смог поехать. В 2023 году я был в Украине: война, служба - выезд был невозможен. В этом году история повторилась: 16 января меня пригласила команда Bad Bunny, а церемония - 1 февраля. Для мира это "спонтанно". Для украинца - часто просто нереально успеть с документами и разрешениями. Украина уже звучит на мировой сцене, но физически быть там иногда сложнее, чем сделать работу, за которую тебя туда зовут. Не хочется, чтобы россияне пользовались возможностями, которые мы пропускаем
Напомним
