M1SHKA пропустив "Греммі 2026": український саундпродюсер не встиг оформити дозвіл на виїзд з країни

Український артист та саундпродюсер M1SHKA не зміг відвідати цьогорічну церемонію вручення премій "Греммі-2026". Про це музикант повідомив у своєму Instagram, передає УНН.

Для M1SHKA це вже другий випадок, коли він змушений відмовитися від участі у світовій музичній події. Перший раз це сталося у 2023 році, коли українець виборов нагороду за внесок у роботу над альбомом іспанської співачки Розалії "Motomami". Тоді через війну в Україні та службу в армії поїздка за кордон була неможливою.

Цього року M1SHKA знову отримав запрошення на "Греммі" - цього разу від команди артиста Bad Bunny. Українець працював над альбомом "Debí Tirar Más Fotos", який виборов найпрестижнішу нагороду. Однак через дуже короткий термін до церемонії M1SHKA не встиг оформити офіційний дозвіл, щоб виїхати з України.

Мене знову покликали на "Греммі". І я знову не зміг поїхати. 2023 року я був в Україні: війна, служба - виїзд був неможливий. Цього року історія повторилась: 16 січня мене запросила команда Bad Bunny, а церемонія - 1 лютого. Для світу це "спонтанно. Для українця - часто просто нереально встигнути з документами й дозволами. Україна вже звучить на світовій сцені, але фізично бути там інколи складніше, ніж зробити роботу, за яку тебе туди кличуть. Не хочеться, щоб росіяни користувалася можливостями, які ми пропускаємо