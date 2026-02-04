$43.190.22
10:29 • 6450 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 10708 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 5880 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
07:36 • 11755 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 26886 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 44507 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 36610 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 36173 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 33355 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 21080 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
M1SHKA пропустив "Греммі 2026": український саундпродюсер не встиг оформити дозвіл на виїзд з країни

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Артист та саундпродюсер M1SHKA не зміг відвідати цьогорічну церемонію вручення премій "Греммі-2026".

M1SHKA пропустив "Греммі 2026": український саундпродюсер не встиг оформити дозвіл на виїзд з країни
Фото: www.instagram.com/mishka_the1

Український артист та саундпродюсер M1SHKA не зміг відвідати цьогорічну церемонію вручення премій "Греммі-2026". Про це музикант повідомив у своєму Instagram, передає УНН.

Деталі

Для M1SHKA це вже другий випадок, коли він змушений відмовитися від участі у світовій музичній події. Перший раз це сталося у 2023 році, коли українець виборов нагороду за внесок у роботу над альбомом іспанської співачки Розалії "Motomami". Тоді через війну в Україні та службу в армії поїздка за кордон була неможливою.

Цього року M1SHKA знову отримав запрошення на "Греммі" - цього разу від команди артиста Bad Bunny.  Українець працював над альбомом "Debí Tirar Más Fotos", який виборов найпрестижнішу нагороду. Однак через дуже короткий термін до церемонії  M1SHKA не встиг оформити офіційний дозвіл, щоб виїхати з України.

Мене знову покликали на "Греммі". І я знову не зміг поїхати. 2023 року я був в Україні: війна, служба - виїзд був неможливий. Цього року історія повторилась: 16 січня мене запросила команда Bad Bunny, а церемонія - 1 лютого. Для світу це "спонтанно. Для українця - часто просто нереально встигнути з документами й дозволами. Україна вже звучить на світовій сцені, але фізично бути там інколи складніше, ніж зробити роботу, за яку тебе туди кличуть. Не хочеться, щоб росіяни користувалася можливостями, які ми пропускаємо

- підсумував український артист.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, як Майлі Сайрус зневажливо відреагувала на отримання "Греммі" Леді Гагою.

Станіслав Кармазін

