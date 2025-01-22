"Золотая малина-2025": какие фильмы попали в номинации

ukenru
Эксклюзив
Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы
11:37 • 48002 просмотра

Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы

Эксклюзив
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
11:07 • 102492 просмотра

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
09:59 • 90487 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев
09:49 • 100899 просмотра

Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев

Эксклюзив
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
22 января, 07:26 • 120927 просмотра

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Эксклюзив
Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников
22 января, 06:10 • 105752 просмотра

Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников

Эксклюзив
Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
21 января, 14:58 • 122932 просмотра

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая
21 января, 14:17 • 122552 просмотра

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая

Эксклюзив
Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения
21 января, 14:13 • 120659 просмотра

Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия
21 января, 13:42 • 115355 просмотра

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп помиловал основателя сайта по продаже наркотиков, который отбывал пожизненное

Трамп помиловал основателя сайта по продаже наркотиков, который отбывал пожизненное

22 января, 04:37 • 47515 просмотра
Шествие памяти: сегодня в Киеве почтят первых погибших Героев Небесной Сотни

Шествие памяти: сегодня в Киеве почтят первых погибших Героев Небесной Сотни

22 января, 05:30 • 42143 просмотра
Трамп поручил спецпредставителю Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней - WSJ

Трамп поручил спецпредставителю Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней - WSJ

22 января, 07:13 • 71676 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

08:30 • 113279 просмотра
ВСУ переходят на электронные медицинские карты вместо "формы 100": что это даст

ВСУ переходят на электронные медицинские карты вместо "формы 100": что это даст

08:49 • 57007 просмотра
публикации
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

11:07 • 102511 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

08:30 • 113279 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 120945 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 133580 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 150930 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

21 января, 11:48 • 133848 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

21 января, 09:57 • 146167 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 168692 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 180414 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 164422 просмотра
Актуальное
"Золотая малина-2025": какие фильмы попали в номинации

"Золотая малина-2025": какие фильмы попали в номинации

Киев  •  УНН

 • 3454 просмотра

Read in English

Организаторы антипремии "Золотая малина" объявили номинантов 45-й церемонии. Фильм "Джокер: Безумие на двоих" получил 7 номинаций, а церемония награждения состоится 1 марта.

Организаторы антипремии «Золотая малина» (Razzie Award) обнародовали номинантов 45-й церемонии, которая ежегодно отмечает «худшие» достижения в кино, пишет УНН.

Лидером по количеству номинаций стал фильм «Джокер: Безумие на двоих», который вошел в семь из девяти категорий. Шесть номинаций получили ленты «Бьордерлендз», «Мегаполис», «Мадам Паутина» и «Рейган». 

Имена победителей будут объявлены 1 марта через пресс-релиз, за день до вручения премии «Оскар-2025».

Худший фильм

«Рейган»

«Бьордерлендс»

«Мегалополис»

«Джокер: Сумасшествие на двоих»

«Мадам Паутина»

Худший режиссер

Ск. Дж. Кларскон («Мадам Паутина»)

Фрэнсис Форд Коппола («Мегалополис»)

Илай Рот («Бьордерлендз»)

Джерри Сайнфелд («Без глазури»)

Тодд Филлипс («Джокер: Безумная парочка»)

Худший актер

Джек Блэк («Дорогой Санта»)

Закари Ливай («Гарольд и волшебные мелки»)

Хоакин Феникс («Джокер: Безумная парочка»)

Деннис Куэйд (Рейган)

Джерри Сайнфелд («Без глазури»)

Худшая актриса

Кейт Бланшетт («Бьордерлендз»)

Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»)

Брайс Даллас Ховард («Аргайл: Супершпион»)

Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)

Дженнифер Лопес («Атлас»)

Худший актёр второго плана

Джек Блэк («Бьордерлендс»)

Джон Уайт («Мегалополис», «Рейган», «Страна теней» и «Незнакомцы»)

Шайа Лабаф («Мегалополис»)

Тахар Рахим («Мадам Паутина»)

Кевин Харт («Бьордерлендз»)

Худшая актриса второго плана

Арина ДеБоз («Аргайл: Супершпион» и «Крейвен-охотник»)

Лесли Энн Даун (Рейган)

Эмма Робертс («Мадам Паутина»)

Эми Шумер («Без глазури»)

FKA twigs («Ворон»)

Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат

«Ворон»

«Джокер: Сумасшествие на двоих»

«Крейвен-охотник»

«Муфаса: Король Лев»

«Бурная луна, часть 2: Что оставляет шрамы»

Худшая экранная пара

Кто угодно и Джек Блэк в «Бердерленде»

Все в «Без глазури»

Весь состав «Мегалополиса»

Феникс и Гага в «Джокере: Сумасшествие на двоих»

Деннис Куэйд и Пенелопа Энн Миллер в «Рейгане»

Худший сценарий

«Джокер: Сумасшествие на двоих»

«Крейвен»

«Мадам Паутина»

«Мегалополис»

«Рейган»

Напомним 

75-й Берлинский кинофестиваль представил список участников главного конкурса, и среди них - украинский фильм «Лента времени» режиссера Екатерины Горностай. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Культура
ledi-gagaЛеди Гага

Обратиться по вопросам размещения рекламы