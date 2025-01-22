"Золотая малина-2025": какие фильмы попали в номинации
Киев • УНН
Организаторы антипремии "Золотая малина" объявили номинантов 45-й церемонии. Фильм "Джокер: Безумие на двоих" получил 7 номинаций, а церемония награждения состоится 1 марта.
Организаторы антипремии «Золотая малина» (Razzie Award) обнародовали номинантов 45-й церемонии, которая ежегодно отмечает «худшие» достижения в кино, пишет УНН.
Лидером по количеству номинаций стал фильм «Джокер: Безумие на двоих», который вошел в семь из девяти категорий. Шесть номинаций получили ленты «Бьордерлендз», «Мегаполис», «Мадам Паутина» и «Рейган».
Имена победителей будут объявлены 1 марта через пресс-релиз, за день до вручения премии «Оскар-2025».
Худший фильм
«Рейган»
«Бьордерлендс»
«Мегалополис»
«Джокер: Сумасшествие на двоих»
«Мадам Паутина»
Худший режиссер
Ск. Дж. Кларскон («Мадам Паутина»)
Фрэнсис Форд Коппола («Мегалополис»)
Илай Рот («Бьордерлендз»)
Джерри Сайнфелд («Без глазури»)
Тодд Филлипс («Джокер: Безумная парочка»)
Худший актер
Джек Блэк («Дорогой Санта»)
Закари Ливай («Гарольд и волшебные мелки»)
Хоакин Феникс («Джокер: Безумная парочка»)
Деннис Куэйд (Рейган)
Джерри Сайнфелд («Без глазури»)
Худшая актриса
Кейт Бланшетт («Бьордерлендз»)
Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»)
Брайс Даллас Ховард («Аргайл: Супершпион»)
Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)
Дженнифер Лопес («Атлас»)
Худший актёр второго плана
Джек Блэк («Бьордерлендс»)
Джон Уайт («Мегалополис», «Рейган», «Страна теней» и «Незнакомцы»)
Шайа Лабаф («Мегалополис»)
Тахар Рахим («Мадам Паутина»)
Кевин Харт («Бьордерлендз»)
Худшая актриса второго плана
Арина ДеБоз («Аргайл: Супершпион» и «Крейвен-охотник»)
Лесли Энн Даун (Рейган)
Эмма Робертс («Мадам Паутина»)
Эми Шумер («Без глазури»)
FKA twigs («Ворон»)
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
«Ворон»
«Джокер: Сумасшествие на двоих»
«Крейвен-охотник»
«Муфаса: Король Лев»
«Бурная луна, часть 2: Что оставляет шрамы»
Худшая экранная пара
Кто угодно и Джек Блэк в «Бердерленде»
Все в «Без глазури»
Весь состав «Мегалополиса»
Феникс и Гага в «Джокере: Сумасшествие на двоих»
Деннис Куэйд и Пенелопа Энн Миллер в «Рейгане»
Худший сценарий
«Джокер: Сумасшествие на двоих»
«Крейвен»
«Мадам Паутина»
«Мегалополис»
«Рейган»
Напомним
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