"Золота малина-2025": які фільми потрапили до номінації 

Організатори антипремії "Золота малина" (Razzie Award) оприлюднили номінантів 45-ї церемонії, яка щорічно відзначає "найгірші" досягнення в кіно, пише УНН.

Лідером за кількістю номінацій став фільм "Джокер: Божевілля на двох", який увійшов до семи з дев’яти категорій. Шість номінацій отримали стрічки "Бьордерлендз", "Мегаполіс", "Мадам Павутина" та "Рейган".

Імена переможців будуть оголошені 1 березня через прес-реліз, за день до вручення премії "Оскар-2025".

Найгірший фільм

"Рейган"

"Бьордерлендз"

"Мегалополіс"

"Джокер: Божевілля на двох"

"Мадам Павутина"

Найгірший режисер

Ск. Дж. Кларскон ("Мадам Павутина")

Френсіс Форд Коппола ("Мегалополіс")

Ілай Рот ("Бьордерлендз")

Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")

Тодд Філліпс ("Джокер: Божевілляна двох")

Найгірший актор

Джек Блек ("Дорогий Санта")

Закарі Лівай ("Гарольд і чарівна крейда")

Хоакін Фенікс ("Джокер: Божевілляна двох")

Денніс Куейд (Рейган)

Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")

Найгірша акторка

Кейт Бланшетт ("Бьордерлендз")

Леді Гага ("Джокер: Божевілля на двох")

Брайс Даллас Ховард ("Аргайл: Супершпигун")

Дакота Джонсон ("Мадам Павутина")

Дженніфер Лопес ("Атлас")

Найгірший актор другого плану

Джек Блек ("Бьордерлендз")

Джон Войт ("Мегалополіс", "Рейган", "Країна тіней" та "Незнайомці")

Шайа Лабаф ("Мегалополіс")

Тахар Рахім ("Мадам Павутина")

Кевін Харт ("Бьордерлендз")

Найгірша акторка другого плану

Аріна ДеБоз ("Аргайл: Супершпигун" та "Крейвен-мисливець")

Леслі Енн Даун (Рейган)

Емма Робертс ("Мадам Павутина")

Емі Шумер ("Без глазурі")

FKA twigs ("Ворон")

Найгірший приквел, сіквел, ремейк чи плагіат

"Ворон"

"Джокер: Божевілля на двох"

"Крейвен-мисливець"

"Муфаса: Король Лев"

"Бурхітний місяць, частина 2: Що залишає шрами"

Найгірша екранна пара

Хто завгодно і Джек Блек у "Бьордерлендзі"

Всі в "Без глазурі"

Весь склад "Мегалополісу"

Фенікс і Гага у "Джокері: Божевілля на двох"

Денніс Квейд та Пенелопа Енн Міллер у "Рейгані"

Найгірший сценарій

"Джокер: Божевілля на двох"

"Крейвен"

"Мадам Павутина"

"Мегалополіс"

"Рейган"

Нагадаємо

75-й Берлінський кінофестиваль представив список учасників головного конкурсу, і серед них - український фільм "Стрічка часу" режисерки Катерини Горностай.