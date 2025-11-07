Объявлены номинанты на премию "Грэмми": Кендрик Ламар снова лидирует с рекордным количеством номинаций

ukenru
17:00 • 12709 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
15:49 • 19046 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 25315 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58 • 25559 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 26752 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 19514 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 45057 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 35939 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 38644 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29631 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Графики отключений электроэнергии
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
15:32 • 25315 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
14:58 • 25559 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
13:59 • 26752 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 21655 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
7 ноября, 09:48 • 45057 просмотра
УНН Lite
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto17:09 • 5556 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo17:00 • 12709 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 16398 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 26571 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 36419 просмотра
YouTube

Объявлены номинанты на премию "Грэмми": Кендрик Ламар снова лидирует с рекордным количеством номинаций

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Рэпер Кендрик Ламар второй раз подряд стал лидером по количеству номинаций на премию "Грэмми", получив девять наград. Он будет соревноваться за "Альбом года" с Леди Гагой, которая получила шесть номинаций.

Объявлены номинанты на премию "Грэмми": Кендрик Ламар снова лидирует с рекордным количеством номинаций

Американский рэпер Кендрик Ламар второй раз подряд возглавил список претендентов на главную музыкальную награду мира – премию "Грэмми". В этом году он получил девять номинаций, став безоговорочным фаворитом престижной церемонии. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

В главной категории – "Альбом года" – Ламару придется соревноваться с поп-дивой Леди Гагой, которая на этот раз получила шесть номинаций и заняла второе место по общему количеству наград. Ее альбом, как отмечают критики, объединил классическую эстетику поп-музыки с экспериментальными электронными элементами, что сделало его одним из самых обсуждаемых релизов года.

The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд29.10.25, 08:46 • 86711 просмотров

Среди других звездных номинантов – Бэд Банни, который продолжает продвигать латиноамериканский рэп на глобальную сцену, и Сабрина Карпентер, чей альбом стал настоящим открытием в поп-жанре.

Отдельное внимание жюри привлек анимационный мюзикл "KPop Demon Hunters", созданный специально для Netflix. Проект, объединяющий музыку, фэнтези и азиатскую поп-культуру, неожиданно попал в список номинантов в категории "Лучший саундтрек к визуальному медиа".

Получил ряд "Грэмми" и боролся с раком: умер один из самых влиятельных артистов R&B D'Angelo14.10.25, 22:32 • 4772 просмотра

Победителей будут определять 15 тысяч членов Национальной академии искусства и науки звукозаписи США, а церемония вручения состоится в феврале следующего года. Ожидается, что на этот раз шоу станет одним из самых масштабных за всю историю премии – с мощными выступлениями номинантов и специальными трибьютами легендам мировой сцены.

Бейонсе и Майли Сайрус устроили сюрприз на концерте в Париже, спев дуэтом20.06.25, 16:03 • 2834 просмотра

Степан Гафтко

