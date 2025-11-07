Объявлены номинанты на премию "Грэмми": Кендрик Ламар снова лидирует с рекордным количеством номинаций

Американский рэпер Кендрик Ламар второй раз подряд возглавил список претендентов на главную музыкальную награду мира – премию "Грэмми". В этом году он получил девять номинаций, став безоговорочным фаворитом престижной церемонии. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

В главной категории – "Альбом года" – Ламару придется соревноваться с поп-дивой Леди Гагой, которая на этот раз получила шесть номинаций и заняла второе место по общему количеству наград. Ее альбом, как отмечают критики, объединил классическую эстетику поп-музыки с экспериментальными электронными элементами, что сделало его одним из самых обсуждаемых релизов года.

Среди других звездных номинантов – Бэд Банни, который продолжает продвигать латиноамериканский рэп на глобальную сцену, и Сабрина Карпентер, чей альбом стал настоящим открытием в поп-жанре.

Отдельное внимание жюри привлек анимационный мюзикл "KPop Demon Hunters", созданный специально для Netflix. Проект, объединяющий музыку, фэнтези и азиатскую поп-культуру, неожиданно попал в список номинантов в категории "Лучший саундтрек к визуальному медиа".

Победителей будут определять 15 тысяч членов Национальной академии искусства и науки звукозаписи США, а церемония вручения состоится в феврале следующего года. Ожидается, что на этот раз шоу станет одним из самых масштабных за всю историю премии – с мощными выступлениями номинантов и специальными трибьютами легендам мировой сцены.

