The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд

Эксклюзив
07:00 • 11195 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 14171 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 20869 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 73077 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 44732 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 47018 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 74369 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 38267 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 28422 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 22475 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Взрыв в Хмельницком: 9 квартир разрушены, 15 повреждены, спасательная операция продолжается
28 октября, 21:52 • 17629 просмотра
Китай ограничивает поставки компонентов для беспилотников в Украину - СМИ
28 октября, 23:41 • 14053 просмотра
Офицер ВСУ спас иностранную съемочную группу от российского FPV-дрона
29 октября, 00:45 • 19170 просмотра
"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"
02:23 • 17173 просмотра
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею
04:30 • 15215 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
07:00 • 11196 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту
06:30 • 10767 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
28 октября, 16:50 • 73079 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2
28 октября, 12:22 • 51333 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф
28 октября, 09:50 • 59509 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Музыкант
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Белый дом
Лос-Анджелес
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд
06:46 • 6306 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и Ирландии
28 октября, 18:29 • 19543 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вирусной
28 октября, 17:10 • 22380 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллиона
28 октября, 13:18 • 30184 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья
28 октября, 12:53 • 27058 просмотра
Техника
Хранитель
Дипломатка
Социальная сеть
Шахед-136

The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд

Киев • УНН

 • 6334 просмотра

Абель Тесфайе, известный как The Weeknd, купил поместье на берегу моря в Корал-Гейблс, Флорида, за 50 миллионов долларов. Эта сделка стала рекордной для закрытого жилого комплекса Gables Estates.

The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд
instagram.com/theweeknd

Абель Тесфайе, также известный как R&B-исполнитель The Weeknd, приобрел поместье на берегу моря в Корал-Гейблс, пригороде Майами в американском штате Флорида, за 50 миллионов долларов, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Подробности

Недавно закрытая сделка в закрытом жилом комплексе Gables Estates стала рекордной для Корал-Гейблс, сообщают Эдди Мартинес и Роланд Ортис из ONE Sotheby's International Realty, выступившие посредниками в сделке. Ранее объект был выставлен на продажу за 54,9 миллиона долларов.

Особняк площадью почти 19 000 квадратных футов (1765 кв. м) с восемью спальнями, девятью ванными комнатами и двумя туалетными комнатами расположен на полуострове площадью 1,24 акра (0,5 га) с панорамным видом на залив Бискейн и горизонт Майами. В стоимость входят частный причал размером с яхту, открытый бассейн длиной 62 фута (до 19 м) и гараж на пять автомобилей.

The Weeknd, лауреат премии "Грэмми", также владеет особняком в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе.

The Weeknd выпустил фильм с постерами от украинского художника: что известно27.05.25, 17:14 • 3365 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираУНН LiteНедвижимость
Музыкант
Нью-Йорк Таймс
Флорида
Лос-Анджелес