The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд
Киев • УНН
Абель Тесфайе, известный как The Weeknd, купил поместье на берегу моря в Корал-Гейблс, Флорида, за 50 миллионов долларов. Эта сделка стала рекордной для закрытого жилого комплекса Gables Estates.
Абель Тесфайе, также известный как R&B-исполнитель The Weeknd, приобрел поместье на берегу моря в Корал-Гейблс, пригороде Майами в американском штате Флорида, за 50 миллионов долларов, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.
Подробности
Недавно закрытая сделка в закрытом жилом комплексе Gables Estates стала рекордной для Корал-Гейблс, сообщают Эдди Мартинес и Роланд Ортис из ONE Sotheby's International Realty, выступившие посредниками в сделке. Ранее объект был выставлен на продажу за 54,9 миллиона долларов.
Особняк площадью почти 19 000 квадратных футов (1765 кв. м) с восемью спальнями, девятью ванными комнатами и двумя туалетными комнатами расположен на полуострове площадью 1,24 акра (0,5 га) с панорамным видом на залив Бискейн и горизонт Майами. В стоимость входят частный причал размером с яхту, открытый бассейн длиной 62 фута (до 19 м) и гараж на пять автомобилей.
The Weeknd, лауреат премии "Грэмми", также владеет особняком в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе.
