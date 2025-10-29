The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекорд

instagram.com/theweeknd

Абель Тесфає, також відомий як R&B-виконавець The Weeknd, придбав маєток на березі моря в Корал-Гейблс, передмісті Майамі в американському штаті Флорида, за 50 мільйонів доларів, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Нещодавно закрита угода в закритому житловому комплексі Gables Estates стала рекордною для Корал-Гейблс, повідомляють Едді Мартінес і Роланд Ортіс із ONE Sotheby's International Realty, які виступили посередниками в угоді. Раніше об'єкт було виставлено на продаж за 54,9 мільйона доларів.

Особняк площею майже 19 000 квадратних футів (1765 кв. м) із вісьма спальнями, дев'ятьма ванними кімнатами та двома туалетними кімнатами розташований на півострові площею 1,24 акра (0,5 га) з панорамним видом на затоку Біскейн та горизонт Маямі. У вартість входять приватний причал розміром з яхту, відкритий басейн завдовжки 62 фути (до 19 м) та гараж на п'ять автомобілів.

The Weeknd, лауреат премії "Греммі", також володіє особняком у районі Бель-Ейр у Лос-Анджелесі.

