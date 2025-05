The Weeknd випустив фільм з постерами від українського художника: що відомо

Канадський музикант, відомий за творчим псевдонімом The Weeknd (справжнє ім’я і прізвище - Ейбел Тесфає) поділився постерами до свого дебютного фільму "Поспішай у завтра". Їх створив український художник Даніель Скрипник. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Instagram The Weeknd.

Деталі

Дебютний художній фільм Ейбела Тесфає "Поспішай у завтра" вийде в український прокат 29 травня. Це психологічний трилер заснований на однойменному шостому студійному альбомі The Weeknd.

Скрипник давно співпрацює з The Weeknd: музикант ділиться роботами художника в соцмережах, тим самим, демонструючи інтерес до української культури.

Вони разом створили артбук The Source of Light та серію постерів для фільму Hurry Up Tomorrow. Також Даніель Скрипник співпрацював Брітні Спірс, Imagine Dragons та Біллі Айліш.

Нагадаємо

