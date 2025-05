The Weeknd выпустил фильм с постерами от украинского художника: что известно

Канадский музыкант, известный под творческим псевдонимом The Weeknd (настоящее имя и фамилия - Эйбел Тесфайе) поделился постерами к своему дебютному фильму "Поспеши в завтра". Их создал украинский художник Даниил Скрипник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Instagram The Weeknd.

Детали

Дебютный художественный фильм Эйбела Тесфайе "Поспеши в завтра" выйдет в украинский прокат 29 мая. Это психологический триллер, основанный на одноименном шестом студийном альбоме The Weeknd.

Скрипник давно сотрудничает с The Weeknd: музыкант делится работами художника в соцсетях, тем самым, демонстрируя интерес к украинской культуре.

Они вместе создали артбук The Source of Light и серию постеров для фильма Hurry Up Tomorrow. Также Даниил Скрипник сотрудничал с Бритни Спирс, Imagine Dragons и Билли Айлиш.

Напомним

Форвард "Милана" Сантьяго Хименес в матче с "Болоньей" вышел на поле с фамилией матери Золотарчук. Его покойный дедушка имел украинские корни