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Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

Киев  •  УНН

 • 4510 просмотра

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Канадский музыкант Нил Янг подтвердил участие в качестве хедлайнера на фестивале Glastonbury 2025 после предыдущего отказа. Артист опроверг свои опасения относительно «корпоративного контроля» BBC над фестивалем.

Канадский музыкант Нил Янг подтвердил, что выступит хедлайнером на фестивале Glastonbury в этом году. В своем блоге он объяснил, что изначально решил отказаться от участия из-за «ошибки в информации», которая ему поступила.

Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

К счастью, фестиваль снова есть в нашем маршруте, и мы с нетерпением ждем выступления! Надеемся увидеть вас там!

- написал он, не раскрыв, что именно стало той «ошибкой».

Организатор фестиваля Эмили Ивис сразу отреагировала на новость в Instagram и написала, что это отличное начало года. Она добавила, что Нил Янг - это артист, который очень «близок нашему сердцу на Glastonbury».

Он делает все по-своему, и именно за это мы его любим. Не можем дождаться, чтобы снова поприветствовать его на главной сцене в июне

- отметила организатор.

Янг присоединится к Род Стюарту и Найлу Роджерсу, которые уже подтвердили свое участие в фестивале 2025 года.

Ранее на этой неделе Янг сообщил, что решил отказаться от выступления на фестивале из-за того, что считал Glastonbury «под корпоративным контролем» из-за партнерства с BBC.

Нам сказали, что BBC теперь является партнером фестиваля и хочет, чтобы мы делали многие вещи таким образом, как нам это не нравится

- писал он на своем сайте.

Тем не менее BBC является партнером фестиваля с 1997 года, и представитель телеканала заявил, что с нетерпением ждут дальнейших анонсов.Билеты на этот год были распроданы за 35 минут после начала продаж в ноябре.

Официальное объявление хедлайнеров ожидается в марте, а полный список участников станет известен ближе к июню. Среди вероятных участников - The 1975 и Оливия Родриго.

Недавно опубликованные финансовые отчеты фестиваля показали, что его доходы за год выросли вдвое, а организаторы потратили £5,2 миллиона на благотворительность и £3,7 миллиона на приобретение новых земель.

Нил Янг, которому сейчас 79 лет, также подтвердил, что его группа Chrome Hearts работает над новым альбомом, который, вероятно, будет называться Talking to the Trees, и его продюсирует Лу Адлер.

Добавим

Glastonbury - один из крупнейших и самых известных музыкальных фестивалей мира, который проходит ежегодно в Англии, в графстве Сомерсет.

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Он был основан еще в 1970 году и за это время стал символом многообразия музыкальных жанров: здесь можно услышать рок, поп, электронную музыку, фолк, хип-хоп и многое другое. Фестиваль собирает тысячи людей со всего мира и славится не только артистами мирового уровня, но и уникальной атмосферой и большим количеством культурных мероприятий.

Среди звезд, которые выступали на Glastonbury, - Бейонсе, The Rolling Stones, Давид Боуи, Пол Маккартни и другие.

Напомним,

Музыкальный фестиваль Coachella обнародовал хедлайнеров на 2025 год на два месяца раньше. Post Malone, Lady Gaga и Green Day станут главными хедлайнерами фестиваля, который состоится в апреле.

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