Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки
Киев • УНН
Канадский музыкант Нил Янг подтвердил участие в качестве хедлайнера на фестивале Glastonbury 2025 после предыдущего отказа. Артист опроверг свои опасения относительно «корпоративного контроля» BBC над фестивалем.
Канадский музыкант Нил Янг подтвердил, что выступит хедлайнером на фестивале Glastonbury в этом году. В своем блоге он объяснил, что изначально решил отказаться от участия из-за «ошибки в информации», которая ему поступила.
Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
К счастью, фестиваль снова есть в нашем маршруте, и мы с нетерпением ждем выступления! Надеемся увидеть вас там!
Организатор фестиваля Эмили Ивис сразу отреагировала на новость в Instagram и написала, что это отличное начало года. Она добавила, что Нил Янг - это артист, который очень «близок нашему сердцу на Glastonbury».
Он делает все по-своему, и именно за это мы его любим. Не можем дождаться, чтобы снова поприветствовать его на главной сцене в июне
Янг присоединится к Род Стюарту и Найлу Роджерсу, которые уже подтвердили свое участие в фестивале 2025 года.
Ранее на этой неделе Янг сообщил, что решил отказаться от выступления на фестивале из-за того, что считал Glastonbury «под корпоративным контролем» из-за партнерства с BBC.
Нам сказали, что BBC теперь является партнером фестиваля и хочет, чтобы мы делали многие вещи таким образом, как нам это не нравится
Тем не менее BBC является партнером фестиваля с 1997 года, и представитель телеканала заявил, что с нетерпением ждут дальнейших анонсов.Билеты на этот год были распроданы за 35 минут после начала продаж в ноябре.
Официальное объявление хедлайнеров ожидается в марте, а полный список участников станет известен ближе к июню. Среди вероятных участников - The 1975 и Оливия Родриго.
Недавно опубликованные финансовые отчеты фестиваля показали, что его доходы за год выросли вдвое, а организаторы потратили £5,2 миллиона на благотворительность и £3,7 миллиона на приобретение новых земель.
Нил Янг, которому сейчас 79 лет, также подтвердил, что его группа Chrome Hearts работает над новым альбомом, который, вероятно, будет называться Talking to the Trees, и его продюсирует Лу Адлер.
Добавим
Glastonbury - один из крупнейших и самых известных музыкальных фестивалей мира, который проходит ежегодно в Англии, в графстве Сомерсет.
Он был основан еще в 1970 году и за это время стал символом многообразия музыкальных жанров: здесь можно услышать рок, поп, электронную музыку, фолк, хип-хоп и многое другое. Фестиваль собирает тысячи людей со всего мира и славится не только артистами мирового уровня, но и уникальной атмосферой и большим количеством культурных мероприятий.
Среди звезд, которые выступали на Glastonbury, - Бейонсе, The Rolling Stones, Давид Боуи, Пол Маккартни и другие.
Напомним,
Музыкальный фестиваль Coachella обнародовал хедлайнеров на 2025 год на два месяца раньше. Post Malone, Lady Gaga и Green Day станут главными хедлайнерами фестиваля, который состоится в апреле.
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