Ніл Янг підтвердив виступ хедлайнером на Glastonbury 2025 після відмови через помилку

Канадський музикант Ніл Янг підтвердив, що виступить хедлайнером на фестивалі Glastonbury цього року. У своєму блозі він пояснив, що спочатку вирішив відмовитися від участі через "помилку в інформації", яка йому надійшла.

Про це пише The Guardian, передає УНН.

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На щастя, фестиваль знову є в нашому маршруті, і ми з нетерпінням чекаємо на виступ! Сподіваємось побачити вас там! - написав він, не розкривши, що саме стало тією "помилкою".

Організаторка фестивалю Емілі Івіс одразу відреагувала на новину в Instagram і написала, що це чудовий початок року. Вона додала, що Ніл Янг — це артист, який дуже "близький нашому серцю на Glastonbury".

Він робить все по-своєму, і саме за це ми його любимо. Не можемо дочекатися, щоб знову привітати його на головній сцені у червні - зазначила організаторка.

Янг приєднається до Род Стюарта та Найла Роджерса, які вже підтвердили свою участь у фестивалі 2025 року.

Раніше цього тижня Янг повідомив, що вирішив відмовитися від виступу на фестивалі через те, що вважав Glastonbury "під корпоративним контролем" через партнерство з BBC.

Нам сказали, що BBC тепер є партнером фестивалю і хоче, щоб ми робили багато речей таким чином, як нам це не подобається - писав він на своєму сайті.

Проте BBC є партнером фестивалю з 1997 року, і представник телеканалу заявив, що з нетерпінням чекають на подальші анонси.Квитки на цей рік були розпродані за 35 хвилин після початку продажу в листопаді.

Офіційне оголошення хедлайнерів очікується в березні, а повний список учасників стане відомий ближче до червня. Серед ймовірних учасників — The 1975 та Олівія Родріго.

Нещодавно опубліковані фінансові звіти фестивалю показали, що його прибутки за рік виросли вдвічі, а організатори витратили £5,2 мільйона на благодійність і £3,7 мільйона на придбання нових земель.

Ніл Янг, якому зараз 79 років, також підтвердив, що його група Chrome Hearts працює над новим альбомом, який, ймовірно, називатиметься Talking to the Trees, і його продюсує Лу Адлер.

Додамо

Glastonbury — один із найбільших і найвідоміших музичних фестивалів світу, який проходить щороку в Англії, в графстві Сомерсет.

Він був заснований ще в 1970 році і за цей час став символом різноманіття музичних жанрів: тут можна почути рок, поп, електронну музику, фолк, хіп-хоп і багато іншого. Фестиваль збирає тисячі людей з усього світу і славиться не тільки артистами світового рівня, а й унікальною атмосферою та великою кількістю культурних заходів.

Серед зірок, які виступали на Glastonbury, — Бейонсе, The Rolling Stones, Давід Боуї, Пол Маккартні та інші.

Нагадаємо

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