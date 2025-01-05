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Ніл Янг підтвердив виступ хедлайнером на Glastonbury 2025 після відмови через помилку

Ніл Янг підтвердив виступ хедлайнером на Glastonbury 2025 після відмови через помилку

Київ • УНН

 • 78763 перегляди

Канадський музикант Ніл Янг підтвердив участь як хедлайнер на фестивалі Glastonbury 2025 після попередньої відмови. Артист спростував свої побоювання щодо "корпоративного контролю" BBC над фестивалем.

Канадський музикант Ніл Янг підтвердив, що виступить хедлайнером на фестивалі Glastonbury цього року. У своєму блозі він пояснив, що спочатку вирішив відмовитися від участі через "помилку в інформації", яка йому надійшла.

Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

На щастя, фестиваль знову є в нашому маршруті, і ми з нетерпінням чекаємо на виступ! Сподіваємось побачити вас там!

- написав він, не розкривши, що саме стало тією "помилкою".

Організаторка фестивалю Емілі Івіс одразу відреагувала на новину в Instagram і написала, що це чудовий початок року. Вона додала, що Ніл Янг — це артист, який дуже "близький нашому серцю на Glastonbury".

Він робить все по-своєму, і саме за це ми його любимо. Не можемо дочекатися, щоб знову привітати його на головній сцені у червні

- зазначила організаторка.

Янг приєднається до Род Стюарта та Найла Роджерса, які вже підтвердили свою участь у фестивалі 2025 року.

Раніше цього тижня Янг повідомив, що вирішив відмовитися від виступу на фестивалі через те, що вважав Glastonbury "під корпоративним контролем" через партнерство з BBC.

Нам сказали, що BBC тепер є партнером фестивалю і хоче, щоб ми робили багато речей таким чином, як нам це не подобається

- писав він на своєму сайті.

Проте BBC є партнером фестивалю з 1997 року, і представник телеканалу заявив, що з нетерпінням чекають на подальші анонси.Квитки на цей рік були розпродані за 35 хвилин після початку продажу в листопаді.

Офіційне оголошення хедлайнерів очікується в березні, а повний список учасників стане відомий ближче до червня. Серед ймовірних учасників — The 1975 та Олівія Родріго.

Нещодавно опубліковані фінансові звіти фестивалю показали, що його прибутки за рік виросли вдвічі, а організатори витратили £5,2 мільйона на благодійність і £3,7 мільйона на придбання нових земель.

Ніл Янг, якому зараз 79 років, також підтвердив, що його група Chrome Hearts працює над новим альбомом, який, ймовірно, називатиметься Talking to the Trees, і його продюсує Лу Адлер.

Додамо

Glastonbury — один із найбільших і найвідоміших музичних фестивалів світу, який проходить щороку в Англії, в графстві Сомерсет.

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Він був заснований ще в 1970 році і за цей час став символом різноманіття музичних жанрів: тут можна почути рок, поп, електронну музику, фолк, хіп-хоп і багато іншого. Фестиваль збирає тисячі людей з усього світу і славиться не тільки артистами світового рівня, а й унікальною атмосферою та великою кількістю культурних заходів.

Серед зірок, які виступали на Glastonbury, — Бейонсе, The Rolling Stones, Давід Боуї, Пол Маккартні та інші.

Нагадаємо

Музичний фестиваль Coachella оприлюднив хедлайнерів на 2025 рік на два місяці раніше. Post Malone, Lady Gaga та Green Day стануть головними хедлайнерами фестивалю, що відбудеться у квітні.

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