Майли Сайрус проигнорировала победу Леди Гаги на Grammy-2026: что произошло

В последние дни информационное пространство разрывают обсуждения показательного поведения Майли Сайрус во время церемонии вручения премии Grammy-2026 по отношению к Леди Гаге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Page Six.

Итак, как сообщает издание, когда Леди Гага получила награду за лучший вокальный альбом года ("Mayhem"), Майли Сайрус осталась сидеть и не присоединилась к аплодисментам.

Этот момент не остался незамеченным: зрители сразу начали строить версии, что именно стоит за сдержанной реакцией артистки. Часть фанатов предположила, что речь идет не о личном отношении к Гаге, а о давнем конфликте Майли с продюсером Эндрю Уоттом, который работал над награжденным альбомом.

Уотт ранее сотрудничал с Сайрус над пластинкой "Plastic Hearts". Именно после этого, по слухам, между ними возникли напряженные отношения. Хотя ни одна из сторон публично не подтверждала конфликт, поклонники убеждены: реакция Майли была адресована не победительнице, а ее команде.

Стоит отметить, что в прошлом продюсер неоднократно выражал восхищение профессионализмом Сайрус, называя ее артисткой с четким видением собственной музыки. Впрочем, нынешний эпизод снова подогрел интерес к их взаимоотношениям.

Как сообщает источник, официальных комментариев от представителей Майли Сайрус или Леди Гаги пока нет, поэтому ситуация остается предметом обсуждений и фанатских теорий.