19:39 • 784 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 3776 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 9844 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 11334 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 10217 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 18663 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 26448 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16095 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 23910 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 34076 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
Майли Сайрус проигнорировала победу Леди Гаги на Grammy-2026: что произошло

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Майли Сайрус не аплодировала Леди Гаге во время вручения награды Grammy-2026. Фанаты связывают это с конфликтом Сайрус с продюсером Эндрю Уоттом.

Майли Сайрус проигнорировала победу Леди Гаги на Grammy-2026: что произошло

В последние дни информационное пространство разрывают обсуждения показательного поведения Майли Сайрус во время церемонии вручения премии Grammy-2026 по отношению к Леди Гаге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Page Six.  

Итак, как сообщает издание, когда Леди Гага получила награду за лучший вокальный альбом года ("Mayhem"), Майли Сайрус осталась сидеть и не присоединилась к аплодисментам.

Этот момент не остался незамеченным: зрители сразу начали строить версии, что именно стоит за сдержанной реакцией артистки. Часть фанатов предположила, что речь идет не о личном отношении к Гаге, а о давнем конфликте Майли с продюсером Эндрю Уоттом, который работал над награжденным альбомом.

Бейонсе и Майли Сайрус устроили сюрприз на концерте в Париже, спев дуэтом20.06.25, 16:03 • 2890 просмотров

Уотт ранее сотрудничал с Сайрус над пластинкой "Plastic Hearts". Именно после этого, по слухам, между ними возникли напряженные отношения. Хотя ни одна из сторон публично не подтверждала конфликт, поклонники убеждены: реакция Майли была адресована не победительнице, а ее команде.

Стоит отметить, что в прошлом продюсер неоднократно выражал восхищение профессионализмом Сайрус, называя ее артисткой с четким видением собственной музыки. Впрочем, нынешний эпизод снова подогрел интерес к их взаимоотношениям.

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией25.05.25, 13:11 • 194592 просмотра

Как сообщает источник, официальных комментариев от представителей Майли Сайрус или Леди Гаги пока нет, поэтому ситуация остается предметом обсуждений и фанатских теорий.

Станислав Кармазин

КультураНовости Мира
Музыкант
Леди Гага