Прогнозы Грэмми-2026: Кендрик Ламар и Леди Гага готовятся к триумфу

Аналитики Associated Press обнародовали свои ожидания относительно 68-й церемонии "Грэмми", которая состоится 1 февраля. В этом году главным фаворитом стал Кендрик Ламар с девятью номинациями, а Леди Гага и Джек Антонофф дышат ему в спину, имея по семь шансов на победу. Об этом пишет УНН.

Детали

В борьбе за "Альбом года" эксперты пророчат победу Леди Гага с пластинкой "Mayhem", хотя отмечают, что Кендрик Ламар с проектом "GNX" создал настоящий культурный феномен. Эксперты считают, что победа Гаги станет признанием ее возвращения в форму, тогда как Джонатан Ландран-младший подчеркивает структурное совершенство альбома Ламара. В номинации "Песня года" фаворитом также является Леди Гага с треком "Abracadabra", который отличается четкой лирикой и мелодическим намерением.

Исторический шанс для K-pop и новые имена

Настоящая сенсация ожидается в категории "Запись года", где песня "APT." от Розе и Бруно Марса имеет все шансы на победу. Если это произойдет, Розе войдет в историю как первая K-pop артистка, получившая такую высокую награду.

Среди новых исполнителей наибольшие шансы имеют Леон Томас и Оливия Дин, причем Томаса называют лидером современного R&B, который возвращает жанру былую популярность.

Рэп, кантри и электронная музыка

В рэп-категориях безусловным лидером остается Кендрик Ламар, чей альбом "GNX" называют образцом жанра. В кантри-музыке, которая в этом году была переименована в "современный кантри-альбом", эксперты ставят на Jelly Roll и его эмоциональную исповедь "Beautifully Broken". В электронной секции борьба развернется между FKA twigs и Skrillex, причем последний может укрепить свой статус одного из самых титулованных артистов в истории премии.

