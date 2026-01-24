Прогнозы Грэмми-2026: Кендрик Ламар и Леди Гага готовятся к триумфу

$43.170.01
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23:44 • 15263 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
20:34 • 17178 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 16578 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 16912 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 29178 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 25786 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 18251 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 25299 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 54995 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В Киеве еще 1200 многоэтажек остаются без тепла - Кличко23 января, 16:36
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен23 января, 17:02
Генерал Гринкевич находится в ОАЭ для проведения переговоров между Украиной и россией23 января, 17:10
Трамп раскритиковал Канаду из-за отказа от щита "Железный купол" и связей с Китаем22:16
На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая00:22
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь

Эксклюзив

23 января, 08:04
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 77078 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43
Прогнозы Грэмми-2026: Кендрик Ламар и Леди Гага готовятся к триумфу

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Эксперты Associated Press прогнозируют победу Леди Гаги в номинации "Альбом года" и "Песня года". Розэ может стать первой K-pop артисткой с наградой за "Запись года".

Прогнозы Грэмми-2026: Кендрик Ламар и Леди Гага готовятся к триумфу

Аналитики Associated Press обнародовали свои ожидания относительно 68-й церемонии "Грэмми", которая состоится 1 февраля. В этом году главным фаворитом стал Кендрик Ламар с девятью номинациями, а Леди Гага и Джек Антонофф дышат ему в спину, имея по семь шансов на победу. Об этом пишет УНН.

Детали

В борьбе за "Альбом года" эксперты пророчат победу Леди Гага с пластинкой "Mayhem", хотя отмечают, что Кендрик Ламар с проектом "GNX" создал настоящий культурный феномен. Эксперты считают, что победа Гаги станет признанием ее возвращения в форму, тогда как Джонатан Ландран-младший подчеркивает структурное совершенство альбома Ламара. В номинации "Песня года" фаворитом также является Леди Гага с треком "Abracadabra", который отличается четкой лирикой и мелодическим намерением.

Исторический шанс для K-pop и новые имена

Настоящая сенсация ожидается в категории "Запись года", где песня "APT." от Розе и Бруно Марса имеет все шансы на победу. Если это произойдет, Розе войдет в историю как первая K-pop артистка, получившая такую высокую награду.

Грэмми-2026: K-pop впервые претендует на победу в главных категориях10.01.26, 04:45 • 9764 просмотра

Среди новых исполнителей наибольшие шансы имеют Леон Томас и Оливия Дин, причем Томаса называют лидером современного R&B, который возвращает жанру былую популярность.

Рэп, кантри и электронная музыка

В рэп-категориях безусловным лидером остается Кендрик Ламар, чей альбом "GNX" называют образцом жанра. В кантри-музыке, которая в этом году была переименована в "современный кантри-альбом", эксперты ставят на Jelly Roll и его эмоциональную исповедь "Beautifully Broken". В электронной секции борьба развернется между FKA twigs и Skrillex, причем последний может укрепить свой статус одного из самых титулованных артистов в истории премии. 

"Оскар" уходит с телевидения: церемония переедет на YouTube в 2029 году17.12.25, 21:42 • 7581 просмотр

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Музыкант
Ассошиэйтед Пресс
Леди Гага