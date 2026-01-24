Прогнози Греммі-2026: Кендрік Ламар та Леді Гага готуються до тріумфу

$43.170.01
50.520.15
ukenru
00:59 • 2950 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23:44 • 15334 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
20:34 • 17262 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 16631 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 16952 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 29250 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 25838 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 18261 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 25309 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 55033 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві ще 1200 багатоповерхівок залишаються без тепла - Кличко23 січня, 16:36 • 5014 перегляди
Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка23 січня, 17:02 • 12214 перегляди
Генерал Гринкевич перебуває в ОАЕ для проведення переговорів між Україною та росією23 січня, 17:10 • 3298 перегляди
Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв’язки з КитаємPhoto22:16 • 2964 перегляди
На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю00:22 • 9676 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 29250 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 55033 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 77110 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 72745 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 74779 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 23533 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 22976 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 38156 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 53427 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 47876 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Прогнози Греммі-2026: Кендрік Ламар та Леді Гага готуються до тріумфу

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Експерти Associated Press прогнозують перемогу Леді Гаги в номінації "Альбом року" та "Пісня року". Розе може стати першою K-pop артисткою з нагородою за "Рекорд року".

Прогнози Греммі-2026: Кендрік Ламар та Леді Гага готуються до тріумфу

Аналітики Associated Press оприлюднили свої очікування щодо 68-ї церемонії "Греммі", яка відбудеться 1 лютого. Цьогоріч головним фаворитом став Кендрік Ламар із дев'ятьма номінаціями, а Леді Гага та Джек Антонофф дихають йому в спину, маючи по сім шансів на перемогу. Про це пише УНН.

Деталі

У боротьбі за "Альбом року" експерти пророкують перемогу Леді Гага з платівкою "Mayhem", хоча зазначають, що Кендрік Ламар із проєктом "GNX" створив справжній культурний феномен. Експерти вважають, що перемога Гаги стане визнанням її повернення до форми, тоді як Джонатан Ландран-молодший наголошує на структурній досконалості альбому Ламара. У номінації "Пісня року" фаворитом також є Леді Гага з треком "Abracadabra", який вирізняється чіткою лірикою та мелодійним наміром.

Історичний шанс для K-pop та нові імена

Справжня сенсація очікується в категорії "Рекорд року", де пісня "APT." від Розе та Бруно Марса має всі шанси на перемогу. Якщо це станеться, Розе увійде в історію як перша K-pop артистка, що здобула таку високу нагороду.

Греммі-2026: K-pop вперше претендує на перемогу в головних категоріях10.01.26, 04:45 • 9764 перегляди

Серед нових виконавців найбільші шанси мають Леон Томас та Олівія Дін, причому Томаса називають лідером сучасного R&B, який повертає жанру колишню популярність.

Реп, кантрі та електронна музика

У реп–категоріях безумовним лідером залишається Кендрік Ламар, чий альбом "GNX" називають взірцем жанру. У кантрі-музиці, яка цьогоріч була перейменована на "сучасний кантрі-альбом", експерти ставлять на Jelly Roll та його емоційну сповідь "Beautifully Broken". В електронній секції боротьба розгорнеться між FKA twigs та Skrillex, причому останній може зміцнити свій статус одного з найтитулованіших артистів в історії премії. 

"Оскар" йде з телебачення: церемонія переїде на YouTube у 2029 році17.12.25, 21:42 • 7581 перегляд

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Музикант
Ассошіейтед Прес
Леді Гага