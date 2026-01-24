Прогнози Греммі-2026: Кендрік Ламар та Леді Гага готуються до тріумфу

Аналітики Associated Press оприлюднили свої очікування щодо 68-ї церемонії "Греммі", яка відбудеться 1 лютого. Цьогоріч головним фаворитом став Кендрік Ламар із дев'ятьма номінаціями, а Леді Гага та Джек Антонофф дихають йому в спину, маючи по сім шансів на перемогу. Про це пише УНН.

Деталі

У боротьбі за "Альбом року" експерти пророкують перемогу Леді Гага з платівкою "Mayhem", хоча зазначають, що Кендрік Ламар із проєктом "GNX" створив справжній культурний феномен. Експерти вважають, що перемога Гаги стане визнанням її повернення до форми, тоді як Джонатан Ландран-молодший наголошує на структурній досконалості альбому Ламара. У номінації "Пісня року" фаворитом також є Леді Гага з треком "Abracadabra", який вирізняється чіткою лірикою та мелодійним наміром.

Історичний шанс для K-pop та нові імена

Справжня сенсація очікується в категорії "Рекорд року", де пісня "APT." від Розе та Бруно Марса має всі шанси на перемогу. Якщо це станеться, Розе увійде в історію як перша K-pop артистка, що здобула таку високу нагороду.

Греммі-2026: K-pop вперше претендує на перемогу в головних категоріях

Серед нових виконавців найбільші шанси мають Леон Томас та Олівія Дін, причому Томаса називають лідером сучасного R&B, який повертає жанру колишню популярність.

Реп, кантрі та електронна музика

У реп–категоріях безумовним лідером залишається Кендрік Ламар, чий альбом "GNX" називають взірцем жанру. У кантрі-музиці, яка цьогоріч була перейменована на "сучасний кантрі-альбом", експерти ставлять на Jelly Roll та його емоційну сповідь "Beautifully Broken". В електронній секції боротьба розгорнеться між FKA twigs та Skrillex, причому останній може зміцнити свій статус одного з найтитулованіших артистів в історії премії.

"Оскар" йде з телебачення: церемонія переїде на YouTube у 2029 році