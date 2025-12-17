"Оскар" йде з телебачення: церемонія переїде на YouTube у 2029 році

Фото: AP

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила про історичну зміну мовника: головна кінопремія світу залишає канал ABC. Починаючи з 2029 року і щонайменше до 2033-го, YouTube володітиме ексклюзивними глобальними правами на трансляцію церемонії, червоної доріжки та оголошення номінацій. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Це перший випадок в історії, коли премія з "Великої четвірки" (Оскар, Греммі, Еммі, Тоні) повністю відмовляється від класичного телеефіру на користь діджитал-платформи.

Глобальне охоплення та багатомовність

Перехід до Google дозволить охопити аудиторію у 2 мільярди глядачів. "Оскар" буде доступний безкоштовно по всьому світу з субтитрами та аудіодоріжками багатьма мовами. Керівництво Академії пояснює цей крок прагненням до глобалізації.

Ми раді розпочати багатогранне глобальне партнерство з YouTube, щоб у майбутньому стати домівкою для премії "Оскар" та наших цілорічних програм Академії – сказали виконавчий директор академії Білл Крамер та президент академії Лінетт Хауелл Тейлор.

За їхніми словами, це розширить доступ до премії для найбільшої світової аудиторії.

Кінець епохи ABC

Телеканал ABC, що належить Disney, транслював премію з 1961 року. Угода з каналом діятиме ще три роки, завершившись ювілейною 100-ю церемонією у 2028-му. Попри поступове зростання рейтингів (19,7 млн глядачів у 2025 році), Академія обрала шлях стрімінгу.

Гендиректор YouTube Ніл Мохан підкреслив: "Співпраця з академією, щоб донести це свято мистецтва та розваг до глядачів у всьому світі, надихне нове покоління творчості та кіноманів, залишаючись вірним легендарній спадщині Оскара".

