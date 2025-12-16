Instagram виходить на великі екрани: соцмережа запускає додаток для Smart TV

Компанія Meta представила свій перший спеціалізований телевізійний застосунок для Instagram, орієнтований на перегляд коротких відео Reels. Першою платформою, де з’явиться новинка, стане Amazon Fire TV, повідомили в компанії у вівторок, пише УНН.

Деталі

Запуск телевізійної версії є частиною стратегії Meta у конкурентній боротьбі з TikTok та YouTube. Раніше керівник Instagram Адам Моссері зазначав, що успіх YouTube на телевізорах доводить необхідність присутності соцмережі на великих екранах. Наразі додаток працює у тестовому режимі, але згодом Meta планує розширити його на інші ТБ-платформи.

Головні особливості Instagram для TV:

Персоналізація: користувачі можуть увійти у свій акаунт та отримувати рекомендації на основі власних уподобань.

Тематичні канали: відео будуть згруповані за категоріями, такими як спорт, комедія або спосіб життя.

Фокус на Reels: застосунок оптимізований саме для нескінченної стрічки коротких роликів, а не для перегляду фото.

Якщо люди споживають соціальні мережі на телебаченні, тоді нам також потрібно перейти на телебачення – підкреслив Адам Моссері, пояснюючи рішення компанії.

Зміни торкнулися і мобільної версії: у межах експерименту в деяких користувачів Instagram тепер відкривається одразу на вкладці Reels замість традиційної стрічки новин, що має ще більше популяризувати відеоконтент.

