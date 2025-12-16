Instagram виходить на великі екрани: соцмережа запускає додаток для Smart TV
Київ • УНН
Meta представила перший телевізійний застосунок Instagram для перегляду Reels, який з'явиться на Amazon Fire TV. Додаток працює в тестовому режимі та планується до розширення на інші ТБ-платформи.
Компанія Meta представила свій перший спеціалізований телевізійний застосунок для Instagram, орієнтований на перегляд коротких відео Reels. Першою платформою, де з’явиться новинка, стане Amazon Fire TV, повідомили в компанії у вівторок, пише УНН.
Деталі
Запуск телевізійної версії є частиною стратегії Meta у конкурентній боротьбі з TikTok та YouTube. Раніше керівник Instagram Адам Моссері зазначав, що успіх YouTube на телевізорах доводить необхідність присутності соцмережі на великих екранах. Наразі додаток працює у тестовому режимі, але згодом Meta планує розширити його на інші ТБ-платформи.
Головні особливості Instagram для TV:
- Персоналізація: користувачі можуть увійти у свій акаунт та отримувати рекомендації на основі власних уподобань.
- Тематичні канали: відео будуть згруповані за категоріями, такими як спорт, комедія або спосіб життя.
- Фокус на Reels: застосунок оптимізований саме для нескінченної стрічки коротких роликів, а не для перегляду фото.
Якщо люди споживають соціальні мережі на телебаченні, тоді нам також потрібно перейти на телебачення
Зміни торкнулися і мобільної версії: у межах експерименту в деяких користувачів Instagram тепер відкривається одразу на вкладці Reels замість традиційної стрічки новин, що має ще більше популяризувати відеоконтент.
