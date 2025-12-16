Instagram виходить на великі екрани: соцмережа запускає додаток для Smart TV

$42.250.05
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 5186 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 7696 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 12774 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 14188 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 19595 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 21589 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 22454 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 26934 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 23259 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась16 грудня, 09:27 • 14740 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго16 грудня, 09:39 • 23238 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 28281 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика12:00 • 14024 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 22924 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 12051 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 23078 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 28421 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38 • 72524 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 67605 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 42902 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 59825 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 59807 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 63447 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 98189 перегляди
Instagram виходить на великі екрани: соцмережа запускає додаток для Smart TV

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Meta представила перший телевізійний застосунок Instagram для перегляду Reels, який з'явиться на Amazon Fire TV. Додаток працює в тестовому режимі та планується до розширення на інші ТБ-платформи.

Instagram виходить на великі екрани: соцмережа запускає додаток для Smart TV

Компанія Meta представила свій перший спеціалізований телевізійний застосунок для Instagram, орієнтований на перегляд коротких відео Reels. Першою платформою, де з’явиться новинка, стане Amazon Fire TV, повідомили в компанії у вівторок, пише УНН.

Деталі

Запуск телевізійної версії є частиною стратегії Meta у конкурентній боротьбі з TikTok та YouTube. Раніше керівник Instagram Адам Моссері зазначав, що успіх YouTube на телевізорах доводить необхідність присутності соцмережі на великих екранах. Наразі додаток працює у тестовому режимі, але згодом Meta планує розширити його на інші ТБ-платформи.

Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27.11.25, 08:49 • 109430 переглядiв

Головні особливості Instagram для TV:

  • Персоналізація: користувачі можуть увійти у свій акаунт та отримувати рекомендації на основі власних уподобань.
    • Тематичні канали: відео будуть згруповані за категоріями, такими як спорт, комедія або спосіб життя.
      • Фокус на Reels: застосунок оптимізований саме для нескінченної стрічки коротких роликів, а не для перегляду фото.

        Якщо люди споживають соціальні мережі на телебаченні, тоді нам також потрібно перейти на телебачення 

        – підкреслив Адам Моссері, пояснюючи рішення компанії.

        Зміни торкнулися і мобільної версії: у межах експерименту в деяких користувачів Instagram тепер відкривається одразу на вкладці Reels замість традиційної стрічки новин, що має ще більше популяризувати відеоконтент.

        Іспанський суд зобов'язав Meta виплатити понад 550 млн доларів за недобросовісну конкуренцію: деталі20.11.25, 13:15 • 4151 перегляд

        Степан Гафтко

        Технології
        Соціальна мережа
        TikTok
        Netflix
        YouTube