Instagram выходит на большие экраны: соцсеть запускает приложение для Smart TV

Компания Meta представила свое первое специализированное телевизионное приложение для Instagram, ориентированное на просмотр коротких видео Reels. Первой платформой, где появится новинка, станет Amazon Fire TV, сообщили в компании во вторник, пишет УНН.

Детали

Запуск телевизионной версии является частью стратегии Meta в конкурентной борьбе с TikTok и YouTube. Ранее руководитель Instagram Адам Моссери отмечал, что успех YouTube на телевизорах доказывает необходимость присутствия соцсети на больших экранах. Сейчас приложение работает в тестовом режиме, но впоследствии Meta планирует расширить его на другие ТВ-платформы.

Главные особенности Instagram для TV:

Персонализация: пользователи могут войти в свой аккаунт и получать рекомендации на основе собственных предпочтений.

Тематические каналы: видео будут сгруппированы по категориям, таким как спорт, комедия или образ жизни.

Фокус на Reels: приложение оптимизировано именно для бесконечной ленты коротких роликов, а не для просмотра фото.

Если люди потребляют социальные сети на телевидении, тогда нам также нужно перейти на телевидение – подчеркнул Адам Моссери, объясняя решение компании.

Изменения коснулись и мобильной версии: в рамках эксперимента у некоторых пользователей Instagram теперь открывается сразу на вкладке Reels вместо традиционной ленты новостей, что должно еще больше популяризировать видеоконтент.

