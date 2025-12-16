Instagram выходит на большие экраны: соцсеть запускает приложение для Smart TV

$42.250.05
17:02 • 514 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20 • 5180 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 7688 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35 • 12771 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38 • 14181 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 19589 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 21585 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 22450 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 26930 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 23259 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Графики отключений электроэнергии
Нападение на украинцев в польской Познани: реакция МИД Украины не заставила себя ждать16 декабря, 09:27 • 14740 просмотра
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго16 декабря, 09:39 • 23238 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 28282 просмотра
В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Усика12:00 • 14024 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 22924 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ14:38 • 12045 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 23067 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 28410 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 13:38 • 72520 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 67600 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 42900 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 59824 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 59806 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 63446 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 98188 просмотра
Instagram выходит на большие экраны: соцсеть запускает приложение для Smart TV

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Meta представила первое телевизионное приложение Instagram для просмотра Reels, которое появится на Amazon Fire TV. Приложение работает в тестовом режиме и планируется к расширению на другие ТВ-платформы.

Instagram выходит на большие экраны: соцсеть запускает приложение для Smart TV

Компания Meta представила свое первое специализированное телевизионное приложение для Instagram, ориентированное на просмотр коротких видео Reels. Первой платформой, где появится новинка, станет Amazon Fire TV, сообщили в компании во вторник, пишет УНН.

Детали

Запуск телевизионной версии является частью стратегии Meta в конкурентной борьбе с TikTok и YouTube. Ранее руководитель Instagram Адам Моссери отмечал, что успех YouTube на телевизорах доказывает необходимость присутствия соцсети на больших экранах. Сейчас приложение работает в тестовом режиме, но впоследствии Meta планирует расширить его на другие ТВ-платформы.

Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27.11.25, 08:49 • 109430 просмотров

Главные особенности Instagram для TV:

  • Персонализация: пользователи могут войти в свой аккаунт и получать рекомендации на основе собственных предпочтений.
    • Тематические каналы: видео будут сгруппированы по категориям, таким как спорт, комедия или образ жизни.
      • Фокус на Reels: приложение оптимизировано именно для бесконечной ленты коротких роликов, а не для просмотра фото.

        Если люди потребляют социальные сети на телевидении, тогда нам также нужно перейти на телевидение 

        – подчеркнул Адам Моссери, объясняя решение компании.

        Изменения коснулись и мобильной версии: в рамках эксперимента у некоторых пользователей Instagram теперь открывается сразу на вкладке Reels вместо традиционной ленты новостей, что должно еще больше популяризировать видеоконтент.

        Испанский суд обязал Meta выплатить более 550 млн долларов за недобросовестную конкуренцию: детали20.11.25, 13:15 • 4151 просмотр

        Степан Гафтко

        Технологии
        Социальная сеть
        ТикТок
        Netflix
        YouTube