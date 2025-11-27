Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
Киев • УНН
Стриминговый сервис Netflix пережил сбой во время премьеры первых четырех эпизодов финального сезона «Очень странных дел» 26 ноября. Хотя Netflix увеличил пропускную способность, некоторые пользователи столкнулись с проблемами потоковой передачи на телевизионных устройствах, которые были решены в течение пяти минут.
Стриминговый сервис Netflix столкнулся со сбоем на фоне премьеры 5-го сезона "Очень странных дел" (Stranger Things), пишет УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Детали
Первые четыре эпизода финального сезона популярного научно-фантастического сериала ужасов вышли в среду, 26 ноября.
И, похоже, что даже Netflix не застрахован от "перевернутого мира".
"Когда состоялась премьера первой части долгожданного пятого сезона "Очень странных дел",.. фанаты заполонили социальные сети, жалуясь на сбой Netflix", - пишет издание.
"Netflix, почини себя сейчас же, бро. Я ждал три года", - написал один пользователь в X, а другой добавил: "Боже мой, Netflix, почини себя, я хочу посмотреть". Сотни людей также прокомментировали последнюю публикацию Netflix в Instagram о сериале братьев Даффер, прося исправления.
Стриминговый сервис, похоже, снова заработал через несколько минут после выхода нового сезона "Очень странных дел", а официальный аккаунт Netflix в X ретвитнул комментарий пользователя со словами: "Очень странные дела вернулись, все на полную".
Ранее в среду соавтор Росс Даффер поделился в своей истории в Instagram: "Netflix увеличил пропускную способность на 30 процентов, чтобы избежать сбоя". Однако этого, похоже, было недостаточно, отмечает издание.
Netflix сообщил The Hollywood Reporter после сбоя: "Некоторые участники ненадолго столкнулись с проблемой потоковой передачи на телевизионных устройствах, но сервис восстановился для всех учетных записей в течение пяти минут".
Дополнение
Действие последнего сезона, происходящего осенью 1987 года, рассказывает о банде Хокинсов, которые объединяются, чтобы найти и убить великого злодея Векну, когда приближается финальная битва. Однако их миссия усложняется, когда их город оказывается под военным карантином, что также усилило их охоту на Одиннадцать.
В ролях пятого сезона - Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сэди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Майя Хоук, Приа Фергюсон, Бретт Гельман, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Кара Буоно, Эмибет Макналти, Нелл Фишер, Джейк Коннелли, Алекс Бро и Линда Гамильтон.
