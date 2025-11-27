Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"

$42.400.03
48.950.03
ukenru
01:49 • 25878 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 26015 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 55243 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 29298 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 28701 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 20390 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 12544 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
26 ноября, 14:38 • 10442 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
26 ноября, 14:29 • 10202 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
26 ноября, 14:17 • 31925 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
The Guardian: конфискация активов Москвы — единственный путь остановить войну в Украине и спасти Европу26 ноября, 21:59 • 14542 просмотра
"Слив" разговора Виткоффа с Ушаковым: откуда "растут уши"? Расследование The Guardian01:14 • 14092 просмотра
россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС02:18 • 14386 просмотра
ССО показали ликвидацию члена вражеской ДРГ и взятие в плен еще двух на Донецком направленииVideo02:50 • 5184 просмотра
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении03:23 • 13984 просмотра
публикации
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 26933 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto26 ноября, 15:49 • 55244 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo26 ноября, 14:17 • 31927 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto26 ноября, 13:53 • 31499 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto26 ноября, 13:23 • 33831 просмотра
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49 • 94 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 37673 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 71916 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 88283 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 88095 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Стриминговый сервис Netflix пережил сбой во время премьеры первых четырех эпизодов финального сезона «Очень странных дел» 26 ноября. Хотя Netflix увеличил пропускную способность, некоторые пользователи столкнулись с проблемами потоковой передачи на телевизионных устройствах, которые были решены в течение пяти минут.

Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"

Стриминговый сервис Netflix столкнулся со сбоем на фоне премьеры 5-го сезона "Очень странных дел" (Stranger Things), пишет УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Детали

Первые четыре эпизода финального сезона популярного научно-фантастического сериала ужасов вышли в среду, 26 ноября.

И, похоже, что даже Netflix не застрахован от "перевернутого мира".

"Когда состоялась премьера первой части долгожданного пятого сезона "Очень странных дел",.. фанаты заполонили социальные сети, жалуясь на сбой Netflix", - пишет издание.

"Netflix, почини себя сейчас же, бро. Я ждал три года", - написал один пользователь в X, а другой добавил: "Боже мой, Netflix, почини себя, я хочу посмотреть". Сотни людей также прокомментировали последнюю публикацию Netflix в Instagram о сериале братьев Даффер, прося исправления.

Стриминговый сервис, похоже, снова заработал через несколько минут после выхода нового сезона "Очень странных дел", а официальный аккаунт Netflix в X ретвитнул комментарий пользователя со словами: "Очень странные дела вернулись, все на полную".

Ранее в среду соавтор Росс Даффер поделился в своей истории в Instagram: "Netflix увеличил пропускную способность на 30 процентов, чтобы избежать сбоя". Однако этого, похоже, было недостаточно, отмечает издание.

Netflix сообщил The Hollywood Reporter после сбоя: "Некоторые участники ненадолго столкнулись с проблемой потоковой передачи на телевизионных устройствах, но сервис восстановился для всех учетных записей в течение пяти минут".

Дополнение

Действие последнего сезона, происходящего осенью 1987 года, рассказывает о банде Хокинсов, которые объединяются, чтобы найти и убить великого злодея Векну, когда приближается финальная битва. Однако их миссия усложняется, когда их город оказывается под военным карантином, что также усилило их охоту на Одиннадцать.

В ролях пятого сезона - Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сэди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Майя Хоук, Приа Фергюсон, Бретт Гельман, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Кара Буоно, Эмибет Макналти, Нелл Фишер, Джейк Коннелли, Алекс Бро и Линда Гамильтон.

Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"31.10.25, 13:19 • 67024 просмотра

Юлия Шрамко

