Показан официальный трейлер финального сезона «Очень странных дел»
Киев • УНН
Первая часть сериала стартует 26 ноября, вторая – на Рождество, а финал – в Новогоднюю ночь. Релиз состоится одновременно по всему миру.
Netflix показал трейлер финального сезона "Очень странных дел" (Stranger Things), пишет УНН.
Подробности
"Наконец-то… мы можем начать. Трейлер эпического финального сезона "Очень странных дел" уже здесь", - говорится в подписи к трейлеру.
Как указано, первая часть сериала стартует уже 26 ноября. Вторая - на Рождество. Финал – Новогодняя ночь.
Одновременно будет релиз по всему миру, дата может меняться в зависимости от вашего местного часового пояса.