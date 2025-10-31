Показан официальный трейлер финального сезона «Очень странных дел»

Netflix показал трейлер финального сезона "Очень странных дел" (Stranger Things), пишет УНН.

"Наконец-то… мы можем начать. Трейлер эпического финального сезона "Очень странных дел" уже здесь", - говорится в подписи к трейлеру.

Как указано, первая часть сериала стартует уже 26 ноября. Вторая - на Рождество. Финал – Новогодняя ночь.

Одновременно будет релиз по всему миру, дата может меняться в зависимости от вашего местного часового пояса.