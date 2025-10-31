$42.080.01
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
Ексклюзив
10:56 • 11432 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 8718 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 15539 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 22517 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 13460 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23424 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
07:20 • 21861 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 24280 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
31 жовтня, 05:58 • 21094 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер

Київ • УНН

Перша частина серіалу стартує 26 листопада, друга – на Різдво, а фінал – у Новорічну ніч. Реліз відбудеться одночасно по всьому світу.

Netflix показав трейлер фінального сезону "Дивних див" (Stranger Things), пише УНН.

Деталі

"Нарешті… ми можемо почати. ​​Трейлер епічного фінального сезону "Дивних див" вже тут", - ідеться у підписі до трейлера.

Як вказано, перша частина серіалу стартує вже 26 листопада. Друга - на Різдво. Фінал – Новорічна ніч.

Оночасно буде реліз по всьому світу, дата може змінюватися залежно від вашого місцевого часового поясу.

Юлія Шрамко

