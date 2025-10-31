Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер
Київ • УНН
Перша частина серіалу стартує 26 листопада, друга – на Різдво, а фінал – у Новорічну ніч. Реліз відбудеться одночасно по всьому світу.
Netflix показав трейлер фінального сезону "Дивних див" (Stranger Things), пише УНН.
Деталі
"Нарешті… ми можемо почати. Трейлер епічного фінального сезону "Дивних див" вже тут", - ідеться у підписі до трейлера.
Як вказано, перша частина серіалу стартує вже 26 листопада. Друга - на Різдво. Фінал – Новорічна ніч.
Оночасно буде реліз по всьому світу, дата може змінюватися залежно від вашого місцевого часового поясу.