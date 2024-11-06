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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Киев  •  УНН

17:54 • 519 просмотра

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Netflix представил тизер пятого сезона «Очень странных дел», который выйдет в 2025 году. В тизере раскрыты названия всех 8 эпизодов финального сезона популярного сериала.

Стриминговый сервис Netflix представил новый тизер последнего сезона сериала "Очень странные дела". Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Netflix в сети Х.

Детали

Пятый и последний сезон сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) выйдет уже в следующем году. Хотя фанаты сериала ожидали его не раньше 2026 года.

Netflix показал первый тизер киноленты и названия эпизодов, сделав это в символический для фанатов день: 6 ноября. Именно в этот день, но в 1983 году, исчез главный герой сериала, которого искали в первом сезоне.

В тизере нет никаких эпизодов, не показаны герои, только названия эпизодов. В пятом сезоне всего будет 8 серий. Они будут носить следующие названия:

  • The Crawl («Ползание»)
  • The Vanishing of...(засекречено) («Исчезновение...»)
  • The Turnbow Trap («Ловушка Тернового лука»)
  • Sorcerer («Чародей»)
  • Shock Jock («Шок-Джок»)
  • Escape from Camazotz («Побег из Камазотца»)
  • The Bridge («Мост»)
  • The Rightside Up («Справа вверх»)

Напомним

По сюжету сериала, события разворачиваются в маленьком городе Хокинс, штат Индиана, в 1980-х годах. Сюжет первого сезона начинается с исчезновения Уилла. Друзья - Майк, Дастин и Лукас - начинают его искать и случайно наталкиваются на девочку со странными способностями, по имени Одиннадцать (Элевен). Со временем оказывается, что исчезновение Вилла связано с параллельным измерением, которое ребята называют "Обратная сторона". Это измерение полно монстров и является источником зла, которое начинает проникать в Хокинс.

Добавим

20-летняя звезда сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови были замечены в Хэмптоне в мае, впервые после тайной свадьбы. Они с гордостью демонстрировали свои обручальные кольца.

Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные16 августа 2024, 19:49 • 75161 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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