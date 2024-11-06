Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»
Киев • УНН
Netflix представил тизер пятого сезона «Очень странных дел», который выйдет в 2025 году. В тизере раскрыты названия всех 8 эпизодов финального сезона популярного сериала.
Стриминговый сервис Netflix представил новый тизер последнего сезона сериала "Очень странные дела". Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Netflix в сети Х.
Детали
Пятый и последний сезон сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) выйдет уже в следующем году. Хотя фанаты сериала ожидали его не раньше 2026 года.
Netflix показал первый тизер киноленты и названия эпизодов, сделав это в символический для фанатов день: 6 ноября. Именно в этот день, но в 1983 году, исчез главный герой сериала, которого искали в первом сезоне.
В тизере нет никаких эпизодов, не показаны герои, только названия эпизодов. В пятом сезоне всего будет 8 серий. Они будут носить следующие названия:
- The Crawl («Ползание»)
- The Vanishing of...(засекречено) («Исчезновение...»)
- The Turnbow Trap («Ловушка Тернового лука»)
- Sorcerer («Чародей»)
- Shock Jock («Шок-Джок»)
- Escape from Camazotz («Побег из Камазотца»)
- The Bridge («Мост»)
- The Rightside Up («Справа вверх»)
Напомним
По сюжету сериала, события разворачиваются в маленьком городе Хокинс, штат Индиана, в 1980-х годах. Сюжет первого сезона начинается с исчезновения Уилла. Друзья - Майк, Дастин и Лукас - начинают его искать и случайно наталкиваются на девочку со странными способностями, по имени Одиннадцать (Элевен). Со временем оказывается, что исчезновение Вилла связано с параллельным измерением, которое ребята называют "Обратная сторона". Это измерение полно монстров и является источником зла, которое начинает проникать в Хокинс.
Добавим
20-летняя звезда сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови были замечены в Хэмптоне в мае, впервые после тайной свадьбы. Они с гордостью демонстрировали свои обручальные кольца.
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