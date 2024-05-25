Похизувалися обручками в Гемптоні: зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун і Джейк Бонджові таємно одружилися
Київ • УНН
Міллі Боббі Браун і Джейк Бонджові були помічені в Гемптоні вперше після таємного весілля, де вони з гордістю демонстрували свої обручки.
Міллі Боббі Браун і Джейк Бонджові були помічені в Гемптоні в п'ятницю - вперше після їх таємного весілля, з гордістю хизуючись своїми обручками, пише УНН з посиланням на Daily Mail.
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20-річна зірка серіалу "Дивні дива" (Stranger Things) сяяла подружнім щастям, демонструючи свій діамантовий "вогник" і святково підкидаючи руки вгору.
Тим часом 22-річний син Джона Бонджові сидів на водійському сидінні їхнього блискучого синього кабріолета, широко посміхаючись.
Коли він радісно підняв великий палець очевидцям, можна було побачити, як на лівій руці Джейка виблискує золота обручка.
Джерело повідомило Daily Mail у п’ятницю, що пара "без розголосу вимовила свої клятви в Америці минулих вихідних" і зіграє більш масштабне весілля "пізніше цього року".
"Ахіллес" та нардепка Мезенцева одружилися19.05.24, 21:27 • 116962 перегляди