"Ахіллес" та нардепка Мезенцева одружилися
Київ • УНН
Марія Мезенцева, народна депутатка, і Юрій Федоренко, командир підрозділу "Ахіллес", одружилися 24 квітня, про що свідчать весільні фотографії Мезенцевої в Instagram.
Народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева та командир підрозділу "Ахіллес" та депутат Київської міськради Юрій Федоренко одружилися. Весільними фото Марія поділилася у своєму Instagram, передає УНН.
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34-річна наречена на фото позує у білій весільній сукні, а її 33-річний чоловік у військовій парадній формі з відзнаками.
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Також вона зазначила, що подія відбулася ще 24 квітня.
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