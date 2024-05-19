"Ахиллес" и нардеп Мезенцева поженились

Народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева и командир подразделения "Ахиллес" и депутат Киевского горсовета Юрий Федоренко поженились. Свадебными фото Мария поделилась в своем Instagram, передает УНН.

Детали

34-летняя невеста на фото позирует в белом свадебном платье, а ее 33-летний муж в военной парадной форме с отличиями.

Любовь победит коротко подписала фотографии Мезенцева.

Также она отметила, что событие произошло еще 24 апреля.

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