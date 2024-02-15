Более 1100 пар поженились в Украине в День святого Валентина - Минюст зафиксировал всплеск заявок

В Украине в День всех влюбленных, 14 февраля, поженились 1132 пары, сообщили в четверг в Министерстве юстиции, пишет УНН.

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"В День святого Валентина заключили брак 1132 пары. Желающих жениться было гораздо больше, чем было запланировано! 537 заявлений было подано вчера, ведь во время военного положения определенные категории граждан могут жениться в день подачи заявления", - отметили в Минюсте в соцсетях.

Как сообщается, самая старшая пара обручилась в Днепре - 83-летняя невеста и 72-летний жених соединили свои судьбы в День всех влюбленных.

"Также в Николаевской области поженилась пара, которая живет вместе уже 25 лет. Они подали заявление еще в январе именно на дату. Ведь у любви нет возраста", - добавили в ведомстве.

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