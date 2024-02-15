Более 1100 пар поженились в Украине в День святого Валентина - Минюст зафиксировал всплеск заявок

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
  •  193385 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  166413 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  165240 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  192491 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  236919 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  241771 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  227266 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326375 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Более 1100 пар поженились в Украине в День святого Валентина - Минюст зафиксировал всплеск заявок

1132 пары в Украине поженились в День святого Валентина, а самыми старшими были 83-летняя невеста и 72-летний жених.

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Более 1100 пар поженились в Украине в День святого Валентина - Минюст зафиксировал всплеск заявок

В Польше фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии

Фермеры в Польше забросали яйцами представительство Еврокомиссии во Вроцлаве, протестуя против "Зеленого соглашения" ЕС и импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Политика •   •  13831 просмотра
В Польше фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии

Париж заявил о намерении подписать двустороннее соглашение о безопасности во время визита Зеленского

Президент Франции Макрон, как ожидается, подпишет двустороннее соглашение о безопасности с президентом Украины Зеленским, во время визита последнего в Париж.

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Париж заявил о намерении подписать двустороннее соглашение о безопасности во время визита Зеленского

Польские фермеры и перевозчики в феврале и марте обещают заблокировать все сообщения на границе

Польские фермеры и перевозчики угрожают заблокировать пограничное движение в феврале и марте в знак протеста против соглашения о международных грузовых перевозках между Украиной и ЕС.

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Польские фермеры и перевозчики в феврале и марте обещают заблокировать все сообщения на границе

После уничтожения корабля "цезарь куников" кремль мог уволить главу черноморского флота рф - росСМИ

Сообщается, что командующий черноморского флота россии виктор соколов может быть уволен с должности после того, как Украина уничтожила еще один российский десантный корабль "цезарь куников".

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После уничтожения корабля "цезарь куников" кремль мог уволить главу черноморского флота рф - росСМИ

Обманули украинцев на более 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ: две женщины получили подозрение

Две женщины обманули украинцев на более 45 миллионов гривен, утверждая, что продают беспилотники для Вооруженных сил Украины, но не поставили их.

Криминал и ЧП •   •  11835 просмотра
Обманули украинцев на более 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ: две женщины получили подозрение

В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены более 20 домов

В результате вражеского обстрела Киевской области было повреждено более 20 домов и один автомобиль, никто не пострадал.

Война •   •  21036 просмотра
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены более 20 домов

Суд продолжил следствие по делу бизнесмена Мазепы

Печерский районный суд Киева продлил досудебное расследование против бизнесмена Игоря Мазепы, которого подозревают в захвате земли возле Киевской ГЭС, еще на девять месяцев - до августа 2024 года.

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Суд продолжил следствие по делу бизнесмена Мазепы

В Виннице манипулируют цифрами бюджетной помощи для украинской армии - СМИ

В статье СМИ сообщается, что в Виннице манипулируют цифрой средств городского бюджета, которые в этом году планируют выделить на поддержку украинских вооруженных сил.

Война •   •  20172 просмотра
В Виннице манипулируют цифрами бюджетной помощи для украинской армии - СМИ

В Украине за неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели более 230 тысяч человек

Более 230 тысяч украинцев заболели ОРВИ, гриппом и COVID-19 за прошедшую неделю, а эпидпорог превышен в четырех областях.

Здоровье •   •  14403 просмотра
В Украине за неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели более 230 тысяч человек