Понад 1100 пар одружилися в Україні в День святого Валентина - Мін'юст зафіксував сплеск заявок
Київ • УНН
1132 пари в Україні одружилися в День святого Валентина, а найстаршими були 83-річна наречена та 72-річний наречений.
В Україні у День усіх закоханих, 14 лютого, побралися 1132 пари, повідомили у четвер у Міністерстві юстиції, пише УНН.
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"У День святого Валентина уклали шлюб 1132 пари. Охочих побратися було набагато більше, ніж було заплановано! 537 заяв було подано вчора, адже під час воєнного стану визначені категорії громадян можуть одружуватися у день подання заяви", - зазначили у Мін'юсті у соцмережах.
Як повідомляється, найстарша пара побралася у Дніпрі - 83-річна наречена та 72-річний наречений поєднали свої долі у День всіх закоханих.
"Також на Миколаївщині взяла шлюб пара, яка живе разом вже 25 років. Вони подали заяву ще в січні саме на дату. Адже у кохання немає віку", - додали у відомстві.
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