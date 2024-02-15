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Понад 1100 пар одружилися в Україні в День святого Валентина - Мін'юст зафіксував сплеск заявок

Київ • УНН

 • 23616 перегляди

1132 пари в Україні одружилися в День святого Валентина, а найстаршими були 83-річна наречена та 72-річний наречений.

В Україні у День усіх закоханих, 14 лютого, побралися 1132 пари, повідомили у четвер у Міністерстві юстиції, пише УНН

Деталі

"У День святого Валентина уклали шлюб 1132 пари. Охочих побратися було набагато більше, ніж було заплановано! 537 заяв було подано вчора, адже під час воєнного стану визначені категорії громадян можуть одружуватися у день подання заяви", - зазначили у Мін'юсті у соцмережах.

Як повідомляється, найстарша пара побралася у Дніпрі - 83-річна наречена та 72-річний наречений поєднали свої долі у День всіх закоханих.

"Також на Миколаївщині взяла шлюб пара, яка живе разом вже 25 років. Вони подали заяву ще в січні саме на дату. Адже у кохання немає віку", - додали у відомстві.

До Дня закоханих: Нацбанк увів в обіг пам’ятну монету "Кохання"14.02.24, 11:41 • 27560 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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