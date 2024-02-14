До Дня закоханих: Нацбанк увів в обіг пам’ятну монету "Кохання"
Київ • УНН
Національний банк України випустив пам'ятну монету "Кохання" до Дня святого Валентина. З одного боку монети стилізовану троянду у вигляді серця, а з іншого серце, від якого рівномірно розходяться хвилі.
В День закоханих, 14 лютого, Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету "Кохання" номіналом 5 гривень. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.
Деталі
Сьогодні, 14 лютого, в День закоханих, Національний банк вводить у обіг пам’ятну монету "Кохання". Пам’ятна монета виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень
Зазначається, що на аверсі монети "Кохання" розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки – це слова "кохання", написані найпоширенішими мовами світу. На реверсі зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі.
Тираж монети – до 50 000 штук. Придбати її можна з 14 лютого 2024 року в інтернет-магазині НБУ, а поступово – і у банків-дистриб’юторів.
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Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету "Українська мова" номіналом 5 гривень з нейзильберу (сплав міді, нікелю і цинку), на аверсі якої розміщено стилізовану літеру "Ї" із соловейком, що символізує мелодійність української мови.