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До Дня закоханих: Нацбанк увів в обіг пам’ятну монету "Кохання"

До Дня закоханих: Нацбанк увів в обіг пам’ятну монету "Кохання"

Київ • УНН

 • 27560 перегляди

Національний банк України випустив пам'ятну монету "Кохання" до Дня святого Валентина. З одного боку монети стилізовану троянду у вигляді серця, а з іншого серце, від якого рівномірно розходяться хвилі.

В День закоханих, 14 лютого, Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету "Кохання" номіналом 5 гривень. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу НБУ. 

Деталі 

Сьогодні, 14 лютого, в День закоханих, Національний банк вводить у обіг пам’ятну монету "Кохання". Пам’ятна монета виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень

- йдеться в дописі. 

Зазначається, що на  аверсі монети "Кохання" розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки – це слова "кохання", написані найпоширенішими мовами світу. На реверсі зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі.  

Тираж монети – до 50 000 штук. Придбати її можна з 14 лютого 2024 року в інтернет-магазині НБУ, а поступово – і у банків-дистриб’юторів.

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700 пар вирішили одружитися в Україні в День всіх закоханих14.02.24, 11:00 • 21900 переглядiв

Нагадаємо

Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету "Українська мова" номіналом 5 гривень з нейзильберу (сплав міді, нікелю і цинку), на аверсі якої розміщено стилізовану літеру "Ї" із соловейком, що символізує мелодійність української мови.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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