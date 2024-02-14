700 пар вирішили одружитися в Україні в День всіх закоханих
Київ • УНН
700 пар в Україні вирішили офіційно зареєструвати шлюб у День святого Валентина, попри війну, що триває.
В Україні у День всіх закоханих, 14 лютого, вирішили одружитися 700 пар, повідомили у Міністерстві юстиції, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні серця 700 пар битимуться в унісон. Попри війну, молодята вирішили офіційно поєднати свої долі у День всіх закоханих", - ідеться у повідомленні.
Серед лідерів за кількістю поданих заяв на реєстрацію шлюбу цього дня, як вказано:
🔹 м. Київ – 111 шлюбів;
🔹 Дніпропетровська область – 70 шлюбів;
🔹 Одеська область – 64 шлюби;
🔹 Львівська область – 44 шлюби;
🔹 Київська область – 42 шлюби;
🔹 Вінницька область – 32 шлюби.
Доповнення
Загалом у 2023 році, за даними Мін'юсту, одружилось 186 051 пар закоханих. У січні 2024-го - 9326.
Воєнний стан, який діє в Україні, є підставою для скорочення терміну між поданням заяви та реєстрацією шлюбу – до 1 дня.