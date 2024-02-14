700 пар решили пожениться в Украине в День всех влюбленных

В Украине в День всех влюбленных, 14 февраля, решили пожениться 700 пар, сообщили в Министерстве юстиции, пишет УНН.

Детали

"Сегодня сердца 700 пар будут биться в унисон. Несмотря на войну, молодожены решили официально соединить свои судьбы в День всех влюбленных", - говорится в сообщении.

Среди лидеров по количеству поданных заявлений на регистрацию брака в этот день, как указано:

🔹 Киев - 111 браков;

🔹 Днепропетровская область - 70 браков;

🔹 Одесская область - 64 брака;

🔹 Львовская область - 44 брака;

🔹 Киевская область - 42 брака;

🔹 Винницкая область - 32 брака.

Дополнение

Всего в 2023 году, по данным Минюста, поженилось 186 051 пар влюбленных. В январе 2024-го - 9326.

Военное положение, которое действует в Украине, является основанием для сокращения срока между подачей заявления и регистрацией брака - до 1 дня.