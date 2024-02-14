Ко Дню влюбленных: Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Любовь"
Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Любовь" ко Дню святого Валентина. С одной стороны монеты стилизованную розу в виде сердца, а с другой сердце, от которого равномерно расходятся волны.
Заставлял солдат строить себе имение: будут судить экс-военкома из Закарпатья
Бывший военный командир из Закарпатской области предстанет перед судом за то, что заставлял солдат строить его частный особняк.
"Она утонула": спикер ВМС вспомнил слова путина, комментируя уничтожение "цезаря куникова"
Представитель Военно-морских сил Украины прокомментировал уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников" в Черном море, о чем ранее сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Яйца, лосось, голубика: НАБУ подтвердило коррупционную схему закупки продуктов в Минобороны
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционную схему, по которой Министерство обороны закупало продукты питания по завышенным ценам, что позволило некоторым поставщикам получать сверхприбыли из военного бюджета.
"Кіно заради Перемоги!": на Киевщине состоялся кинопоказ для гвардейцев
Национальная гвардия Украины посмотрела украинский художественный фильм "Мой карпатский дед" в рамках национального тура "Кіно заради Перемоги!", призванного объединить людей вокруг национальных ценностей и культуры, несмотря на войну.
Опендатабот: количество желающих вступить в брак за год сократилось на 16%
Количество людей, желающих жениться, за год уменьшилось на 16% - по данным Министерства юстиции Украины, в 2023 году в Украине было зарегистрировано более 186 тысяч браков.
В оккупированном Крыму утром слышали новые взрывы: что известно
Взрывы, раздававшиеся во многих районах Крыма, вероятно, были вызваны утилизацией боеприпасов на военном полигоне.
Государству возвращены земли обороны стоимостью более 803 млн грн, в пределах пограничной полосы с Румынией
Государство вернуло более 50 гектаров земель обороны стоимостью более 803 миллионов гривен, расположенных в приграничной полосе с Румынией, после того, как прокуратура доказала, что они были незаконно переданы в коммунальную собственность.
700 пар решили пожениться в Украине в День всех влюбленных
700 пар в Украине решили официально зарегистрировать брак в День святого Валентина, несмотря на продолжающуюся войну.
Дефицита электричества нет, электроснабжение в Днепропетровской области после атаки рф стабильное - Минэнерго
В Днепропетровской области продолжаются восстановительные работы после обстрела объекта энергетики, произошедшего накануне. Электроснабжение потребителей стабильное, сообщает Министерство энергетики.