Ко Дню влюбленных: Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Любовь"

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  189635 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  213365 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  209620 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  313237 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  354304 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  285347 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  309663 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Новости по теме

Ко Дню влюбленных: Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Любовь"

Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Любовь" ко Дню святого Валентина. С одной стороны монеты стилизованную розу в виде сердца, а с другой сердце, от которого равномерно расходятся волны.

Общество •   •  17453 просмотра
Ко Дню влюбленных: Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Любовь"

Заставлял солдат строить себе имение: будут судить экс-военкома из Закарпатья

Бывший военный командир из Закарпатской области предстанет перед судом за то, что заставлял солдат строить его частный особняк.

Криминал и ЧП •   •  13188 просмотра
Заставлял солдат строить себе имение: будут судить экс-военкома из Закарпатья

"Она утонула": спикер ВМС вспомнил слова путина, комментируя уничтожение "цезаря куникова"

Представитель Военно-морских сил Украины прокомментировал уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников" в Черном море, о чем ранее сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война •   •  16910 просмотра
"Она утонула": спикер ВМС вспомнил слова путина, комментируя уничтожение "цезаря куникова"

Яйца, лосось, голубика: НАБУ подтвердило коррупционную схему закупки продуктов в Минобороны

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционную схему, по которой Министерство обороны закупало продукты питания по завышенным ценам, что позволило некоторым поставщикам получать сверхприбыли из военного бюджета.

Экономика •   •  21306 просмотра
Яйца, лосось, голубика: НАБУ подтвердило коррупционную схему закупки продуктов в Минобороны

"Кіно заради Перемоги!": на Киевщине состоялся кинопоказ для гвардейцев

Национальная гвардия Украины посмотрела украинский художественный фильм "Мой карпатский дед" в рамках национального тура "Кіно заради Перемоги!", призванного объединить людей вокруг национальных ценностей и культуры, несмотря на войну.

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"Кіно заради Перемоги!": на Киевщине состоялся кинопоказ для гвардейцев

Опендатабот: количество желающих вступить в брак за год сократилось на 16%

Количество людей, желающих жениться, за год уменьшилось на 16% - по данным Министерства юстиции Украины, в 2023 году в Украине было зарегистрировано более 186 тысяч браков.

Общество •   •  15680 просмотра
Опендатабот: количество желающих вступить в брак за год сократилось на 16%

В оккупированном Крыму утром слышали новые взрывы: что известно

Взрывы, раздававшиеся во многих районах Крыма, вероятно, были вызваны утилизацией боеприпасов на военном полигоне.

Война •   •  18297 просмотра
В оккупированном Крыму утром слышали новые взрывы: что известно

Государству возвращены земли обороны стоимостью более 803 млн грн, в пределах пограничной полосы с Румынией

Государство вернуло более 50 гектаров земель обороны стоимостью более 803 миллионов гривен, расположенных в приграничной полосе с Румынией, после того, как прокуратура доказала, что они были незаконно переданы в коммунальную собственность.

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Государству возвращены земли обороны стоимостью более 803 млн грн, в пределах пограничной полосы с Румынией

700 пар решили пожениться в Украине в День всех влюбленных

700 пар в Украине решили официально зарегистрировать брак в День святого Валентина, несмотря на продолжающуюся войну.

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700 пар решили пожениться в Украине в День всех влюбленных

Дефицита электричества нет, электроснабжение в Днепропетровской области после атаки рф стабильное - Минэнерго

В Днепропетровской области продолжаются восстановительные работы после обстрела объекта энергетики, произошедшего накануне. Электроснабжение потребителей стабильное, сообщает Министерство энергетики.

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Дефицита электричества нет, электроснабжение в Днепропетровской области после атаки рф стабильное - Минэнерго