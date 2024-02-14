Ко Дню влюбленных: Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Любовь"

В День влюбленных, 14 февраля, Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Любовь" номиналом 5 гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Детали

Сегодня, 14 февраля, в День влюбленных, Национальный банк вводит в обращение памятную монету "Любовь". Памятная монета изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен - говорится в заметке.

Отмечается, что на аверсе монеты "Любовь" размещена стилизованная роза в виде сердца. Ее лепестки - это слова "любовь", написанные на самых распространенных языках мира. На реверсе изображено сердце, от которого равномерно расходятся волны.

Тираж монеты - до 50 000 штук. Приобрести ее можно с 14 февраля 2024 года в интернет-магазине НБУ, а постепенно - и у банков-дистрибьюторов.

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Напомним,

Национальный банк ввел в обращение памятную монету "Украинский язык" номиналом 5 гривен из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка), на аверсе которой размещена стилизованная буква "Ї" с соловьем, что символизирует мелодичность украинского языка.