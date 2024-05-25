Похвастались кольцами в Хэмптоне: звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови тайно поженились

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови были замечены в Хэмптоне в пятницу - впервые после их тайной свадьбы, с гордостью щеголяя своими обручальными кольцами, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

20-летняя звезда сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) сияла супружеским счастьем, демонстрируя свой бриллиантовый "огонек" и празднично вскидывая руки вверх.

Тем временем 22-летний сын Джона Бонджови сидел на водительском сиденье их блестящего синего кабриолета, широко улыбаясь.

Когда он радостно поднял большой палец очевидцам, можно было увидеть, как на левой руке Джейка сверкает золотое обручальное кольцо.

Источник сообщил Daily Mail в пятницу, что пара "без огласки произнесла свои клятвы в Америке на прошлых выходных" и сыграет более масштабную свадьбу "позже в этом году".