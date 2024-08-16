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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 19:49  •  4623 просмотра

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УНН предлагает подборку из 5 захватывающих сериалов о паранормальных явлениях. Среди них «Зло», «Странные дела», «Хейвен», «Волшебники» и «Сверхъестественное», которые сочетают мистику, детектив и фэнтези.

Загадочные и непредсказуемые сюжеты, тайны из прошлого, присутствие сверхъестественных существ и смелые, отчаянные главные герои, все это для ценителей захватывающих фильмов. УНН предлагает подборку сериалов в которых присутствуют паранормальные явления

Зло (Evil) 2019-2024 - скептически настроенный судебный психолог Кристен Бушар, работа которой заключается в том, чтобы оценивать психическое состояние подозреваемых в убийствах людей, случайно знакомится с Дэвидом Акостой - бывшим журналистом, ставшим католическим священником, увлеченным сверхъестественными явлениями. Под влиянием нового знакомого Кристен начинает заниматься поиском преступников, чьи действия стали следствием одержимости дьяволом.

  • Жанр: Сериал, Драма, Детектив, Триллер, Криминал, Ужасы
  • Страна: США, Канада
  • Режиссер: Питер Соллетт, Джон Дал, Роберт Кинг
  • Актеры: Катя Герберс, Майк Колтер, Аасиф Мандви, Скайлар Грей, Бруклин Шак, Мэдди Крокко, Далия Напп, Майкл Эмерсон, Курт Фуллер, Марти Матулис.

Странные дела (Stranger Things) 2016-2025 - в маленьком городке в штате Индиана, где все знают друг друга, таинственным образом исчезает 12-летний парень. Мать пропавшего мальчика обращается за помощью к начальнику полиции, который начинает расследование исчезновения ребенка. Друзья мальчика тоже отправляются на поиски пропавшего, но встречают в лесу девочку с необычными способностями, которая что-то знает об их пропавшем друге.

  • Жанр: Сериал, Фантастика, Драма, Детектив, Триллер, Ужасы, Фэнтези
  • Страна: США
  • Режиссер: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви
  • Актеры: Вайнона Райдер, Дэвид Гарбор, Финн Вулфгард, Майлли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб МакЛафлин, Ноа Шнапп, Натали Даер, Чарли Гитон, Джо Кири, Сэди Синк, Кара Буоно, Приа Фергюсон, Джо Крест, Майя Хоук.

Хейвен (Haven) 2010-2015 - у главной героини нет прошлого, нет семьи. Она воспитывалась в детском доме, поэтому она живет тем, что умеет лучше всего: быть агентом ФБР. Вот почему Одри Паркер отправляют в далекий город штата Мэн под названием Хейвен, чтобы расследовать преступление беглеца из тюрьмы. Она не знает, что ее прошлое тесно связано с этим загадочным городком.

  • Жанр: Сериал, Фантастика, Драма, Триллер, Криминал, Ужасы, Фэнтези
  • Страна: Канада, США
  • Режиссер: Шон Пиллер, Ли Роуз, Роберт Либерман
  • Актеры: Эмили Роуз, Лукас Брайант, Эрик Бальфур, Ричард Донат, Джон Дансворт, Адам Коупленд, Гнелл Стефчак, Джейн Иствуд, Николас Кэмпбелл, Кейт Келтон, Лора Мэннелл, Эмма Лагана, Бри Уильямсон, Молли Дансворт.

Волшебники (The Magicians) 2015-2020 - после того, как группу студентов привлекли в тайную академию, они обнаруживают, что магия, о которой они читали в детстве, очень реальна - и опаснее, чем они могли себе представить. Им предлагают выполнить тест на магические способности. Молодые люди начинают догадываться, что по соседству с обычными людьми в Нью-Йорке живут волшебники.

  • Жанр: Сериал, Драма, Ужасы, Фэнтези
  • Страна: США
  • Режиссер: Скотт Смит, Джен Элиасберг, Джеймс Л. Конуэй, Гай Норман Би
  • Актеры: Джейсон Ральф, Джейд Тейлор, Стелла Мейв, Оливия Тейлор Дадли, Арджун Гупта, Гейл Эйплмен, Саммер Бишил, МакКензи Эстин, Бриттани Каррен, Рик Ворси, Энн Дудек, Кейси Рол, Киган Коннор Трейси.

Сверхъестественное (Supernatural) 2005-2020 - Джон Винчестер воспитывал своих двух сыновей Сэма и Дина, охотниками за сверхъестественными существами, после того, как его жену Мэри убило злое чудовище, когда мальчики были маленькими. Через 22 года братья отправляются в путешествие, борясь со злом, чтобы найти своего недавно пропавшего отца и раскрыть правду о прошлом их семьи.

  • Жанр: Сериал, Драма, Детектив, Триллер, Ужасы, Фэнтези
  • Страна: США
  • Режиссер: Роберт Сингер, Филип Сгриккиа, Томас Джей Райт
  • Актеры: Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Миша Коллинз, Марк Шеппард, Джим Бивер, Александр Келверт, Марк Пеллегрино, Саманта Смит, Рут Коннелл.
Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоУНН Lite
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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