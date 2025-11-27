Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Київ • УНН
Стримінговий сервіс Netflix пережив збій під час прем'єри перших чотирьох епізодів фінального сезону "Дивних див" 26 листопада. Хоча Netflix збільшив пропускну здатність, деякі користувачі зіткнулися з проблемами потокової передачі на телевізійних пристроях, які були вирішені протягом п'яти хвилин.
Стримінговий сервіс Netflix зіткнувся зі збоєм на тлі прем'єри 5-го сезону "Дивних див" (Stranger Things), пише УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.
Деталі
Перші чотири епізоди фінального сезону популярного науково-фантастичного серіалу жахів вийшли у середу, 26 листопада.
І, схоже, що навіть Netflix не застрахований від "перевернутого світу".
"Коли прем'єра першої частини довгоочікуваного п'ятого сезону "Дивних справ",.. фанати заполонили соціальні мережі, скаржачись на збій Netflix", - пише видання.
"Netflix, полагодь себе зараз же, бро. Я чекав три роки", - написав один користувач у X, а інший додав: "Боже мій, Netflix, полагодь себе, я хочу подивитися". Сотні людей також прокоментували останню публікацію Netflix в Instagram про серіал братів Даффер, просячи виправлення.
Стримінговий сервіс, схоже, знову запрацював через кілька хвилин після виходу нового сезону "Дивних див", а офіційний обліковий запис Netflix у X ретвітнув коментар користувача зі словами: "Дивні дивні дива повернулися, усі на повну".
Раніше в середу співтворець Росс Даффер поділився у своїй історії в Instagram: "Netflix збільшив пропускну здатність на 30 відсотків, щоб уникнути збою". Однак, цього, схоже, було недостатньо, зауважує видання.
Netflix повідомив The Hollywood Reporter після збою: "Деякі учасники ненадовго зіткнулися з проблемою потокової передачі на телевізійних пристроях, але сервіс відновився для всіх облікових записів протягом п'яти хвилин".
Доповнення
Дія останнього сезону, що відбувається восени 1987 року, розповідає про банду Гокінсів, які об'єднуються, щоб знайти та вбити великого лиходія Векну, коли наближається фінальна битва. Однак їхня місія ускладнюється, коли їхнє місто опиняється під військовим карантином, що також посилило їхнє полювання на Одинадцятьох.
У ролях п'ятого сезону - Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Міллі Боббі Браун, Фінн Вулфгард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Ноа Шнапп, Седі Сінк, Наталія Даєр, Чарлі Гітон, Джо Кірі, Мая Гоук, Пріа Фергюсон, Бретт Гельман, Джеймі Кемпбелл Бауер, Кара Буоно, Емібет Макналті, Нелл Фішер, Джейк Коннеллі, Алекс Бро та Лінда Гамільтон.
