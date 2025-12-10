YouTube TV розширює пропозицію: на початку 2026 року з'являться нові пакети підписки, включаючи спортивний
YouTube TV планує запустити понад 10 нових тематичних планів підписки на початку 2026 року, включаючи спортивний пакет. Він надасть доступ до основних мовників та спортивних мереж, а також опції NFL Sunday Ticket та NFL RedZone.
YouTube TV, платформа, що належить Alphabet Inc., планує на початку 2026 року запустити понад 10 нових тематичних планів підписки, серед яких ключовим стане пакет, повністю орієнтований на спортивний контент, що відповідає глобальній тенденції персоналізації телевізійних пропозицій. Про це компанія повідомила у середу в офіційному блозі, пише УНН.
Спортивний план YouTube TV надасть клієнтам доступ як до основних мовників, так і до великих спортивних мереж, включаючи FS1 від Fox Corp., NBC Sports Network від Comcast Corp. та всі мережі ESPN від Walt Disney Co.
Крім того, клієнти зможуть вибрати пакет YouTube TV NFL Sunday Ticket та NFL RedZone як додаткові опції. Компанія також анонсувала плани випустити окремі опції, сфокусовані на новинах та сімейному контенті.
Запуск так званих "тонких" пакетів, які надають персоналізований доступ до спортивних програм, є загальносвітовим трендом, до якого вже долучилися FuboTV Inc. та DirecTV Inc.
Водночас, великі гравці, як-от Disney, Fox та Warner Bros. Discovery Inc., раніше відмовилися від планів запустити спільний сервіс спортивного стрімінгу Venu через антимонопольні побоювання. Наразі базовий план YouTube TV коштує $82,99 на місяць, надаючи доступ до прямого ефіру та програм на вимогу від основних телерадіомовних та популярних кабельних мереж. Подробиці щодо цін на нові тематичні плани поки що не оприлюднені.
