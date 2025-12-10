$42.180.11
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 4158 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 11592 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 14665 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 16322 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 20719 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 16344 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
10 грудня, 11:00 • 14237 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 25080 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 08:28 • 17150 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
Публікації
Ексклюзиви
YouTube TV розширює пропозицію: на початку 2026 року з'являться нові пакети підписки, включаючи спортивний

Київ • УНН

 • 54 перегляди

YouTube TV планує запустити понад 10 нових тематичних планів підписки на початку 2026 року, включаючи спортивний пакет. Він надасть доступ до основних мовників та спортивних мереж, а також опції NFL Sunday Ticket та NFL RedZone.

YouTube TV розширює пропозицію: на початку 2026 року з'являться нові пакети підписки, включаючи спортивний

YouTube TV, платформа, що належить Alphabet Inc., планує на початку 2026 року запустити понад 10 нових тематичних планів підписки, серед яких ключовим стане пакет, повністю орієнтований на спортивний контент, що відповідає глобальній тенденції персоналізації телевізійних пропозицій. Про це компанія повідомила у середу в офіційному блозі, пише УНН.

Деталі

Спортивний план YouTube TV надасть клієнтам доступ як до основних мовників, так і до великих спортивних мереж, включаючи FS1 від Fox Corp., NBC Sports Network від Comcast Corp. та всі мережі ESPN від Walt Disney Co. 

Крім того, клієнти зможуть вибрати пакет YouTube TV NFL Sunday Ticket та NFL RedZone як додаткові опції. Компанія також анонсувала плани випустити окремі опції, сфокусовані на новинах та сімейному контенті.

ЄС почав антимонопольне розслідування щодо Google через використання контенту ШІ 09.12.25, 10:54 • 2934 перегляди

Запуск так званих "тонких" пакетів, які надають персоналізований доступ до спортивних програм, є загальносвітовим трендом, до якого вже долучилися FuboTV Inc. та DirecTV Inc. 

Водночас, великі гравці, як-от Disney, Fox та Warner Bros. Discovery Inc., раніше відмовилися від планів запустити спільний сервіс спортивного стрімінгу Venu через антимонопольні побоювання. Наразі базовий план YouTube TV коштує $82,99 на місяць, надаючи доступ до прямого ефіру та програм на вимогу від основних телерадіомовних та популярних кабельних мереж. Подробиці щодо цін на нові тематичні плани поки що не оприлюднені.

YouTube впроваджує функцію для персоналізації головної стрічки26.11.25, 11:58 • 1995 переглядiв

Степан Гафтко

