YouTube TV расширяет предложение: в начале 2026 года появятся новые пакеты подписки, включая спортивный
YouTube TV планирует запустить более 10 новых тематических планов подписки в начале 2026 года, включая спортивный пакет. Он предоставит доступ к основным вещателям и спортивным сетям, а также опции NFL Sunday Ticket и NFL RedZone.
YouTube TV, платформа, принадлежащая Alphabet Inc., планирует в начале 2026 года запустить более 10 новых тематических планов подписки, среди которых ключевым станет пакет, полностью ориентированный на спортивный контент, что соответствует глобальной тенденции персонализации телевизионных предложений. Об этом компания сообщила в среду в официальном блоге, пишет УНН.
Детали
Спортивный план YouTube TV предоставит клиентам доступ как к основным вещателям, так и к крупным спортивным сетям, включая FS1 от Fox Corp., NBC Sports Network от Comcast Corp. и все сети ESPN от Walt Disney Co.
Кроме того, клиенты смогут выбрать пакет YouTube TV NFL Sunday Ticket и NFL RedZone в качестве дополнительных опций. Компания также анонсировала планы выпустить отдельные опции, сфокусированные на новостях и семейном контенте.
Запуск так называемых "тонких" пакетов, которые предоставляют персонализированный доступ к спортивным программам, является общемировым трендом, к которому уже присоединились FuboTV Inc. и DirecTV Inc.
В то же время, крупные игроки, такие как Disney, Fox и Warner Bros. Discovery Inc., ранее отказались от планов запустить совместный сервис спортивного стриминга Venu из-за антимонопольных опасений. В настоящее время базовый план YouTube TV стоит $82,99 в месяц, предоставляя доступ к прямому эфиру и программам по запросу от основных телерадиовещательных и популярных кабельных сетей. Подробности относительно цен на новые тематические планы пока не обнародованы.
