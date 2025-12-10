YouTube TV расширяет предложение: в начале 2026 года появятся новые пакеты подписки, включая спортивный

$42.180.11
49.090.07
ukenru
16:59 • 502 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 4946 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 12070 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 14997 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 16609 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 16448 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14288 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 25297 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 17180 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27578 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.2м/с
90%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 25691 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 25684 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto10 декабря, 08:37 • 15691 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto10 декабря, 09:17 • 18254 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 11536 просмотра
публикации
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto16:30 • 1786 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 10527 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 25295 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 40038 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 73813 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Игорь Коломойский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 5692 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 6490 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 6454 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 11592 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 25746 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
ЧатГПТ
Отопление

YouTube TV расширяет предложение: в начале 2026 года появятся новые пакеты подписки, включая спортивный

Киев • УНН

 • 218 просмотра

YouTube TV планирует запустить более 10 новых тематических планов подписки в начале 2026 года, включая спортивный пакет. Он предоставит доступ к основным вещателям и спортивным сетям, а также опции NFL Sunday Ticket и NFL RedZone.

YouTube TV расширяет предложение: в начале 2026 года появятся новые пакеты подписки, включая спортивный

YouTube TV, платформа, принадлежащая Alphabet Inc., планирует в начале 2026 года запустить более 10 новых тематических планов подписки, среди которых ключевым станет пакет, полностью ориентированный на спортивный контент, что соответствует глобальной тенденции персонализации телевизионных предложений. Об этом компания сообщила в среду в официальном блоге, пишет УНН.

Детали

Спортивный план YouTube TV предоставит клиентам доступ как к основным вещателям, так и к крупным спортивным сетям, включая FS1 от Fox Corp., NBC Sports Network от Comcast Corp. и все сети ESPN от Walt Disney Co. 

Кроме того, клиенты смогут выбрать пакет YouTube TV NFL Sunday Ticket и NFL RedZone в качестве дополнительных опций. Компания также анонсировала планы выпустить отдельные опции, сфокусированные на новостях и семейном контенте.

ЕС начал антимонопольное расследование в отношении Google из-за использования контента ИИ09.12.25, 10:54 • 2934 просмотра

Запуск так называемых "тонких" пакетов, которые предоставляют персонализированный доступ к спортивным программам, является общемировым трендом, к которому уже присоединились FuboTV Inc. и DirecTV Inc. 

В то же время, крупные игроки, такие как Disney, Fox и Warner Bros. Discovery Inc., ранее отказались от планов запустить совместный сервис спортивного стриминга Venu из-за антимонопольных опасений. В настоящее время базовый план YouTube TV стоит $82,99 в месяц, предоставляя доступ к прямому эфиру и программам по запросу от основных телерадиовещательных и популярных кабельных сетей. Подробности относительно цен на новые тематические планы пока не обнародованы.

YouTube внедряет функцию для персонализации главной ленты26.11.25, 11:58 • 1995 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Alphabet Inc.
Европейский Союз
Google