ЕС начал антимонопольное расследование в отношении Google из-за использования контента ИИ
Киев • УНН
Европейский Союз начал расследование в отношении Google, подозревая злоупотребление доминирующим положением из-за использования контента для инструментов ИИ. Комиссия проверит, не искажает ли Google конкуренцию, навязывая несправедливые условия издателям и создателям контента.
Европейский Союз начал расследование в отношении Google, чтобы выяснить, не злоупотребляла ли компания своим доминирующим положением, используя собственные инструменты искусственного интеллекта для вытеснения конкурентов. Об этом говорится на сайте Европейской комиссии, пишет УНН.
Детали
Расследование, в частности, проверит, не искажает ли Google конкуренцию, навязывая издателям и создателям контента несправедливые условия, или предоставляя себе привилегированный доступ к такому контенту, что ставит разработчиков конкурентных моделей ИИ в невыгодное положение.
Google, со штаб-квартирой в США, является транснациональной технологической компанией, специализирующейся на интернет-услугах и продуктах, включая технологии онлайн-рекламы, поиск, облачные вычисления, программное обеспечение, аппаратное обеспечение и ИИ
Комиссия обеспокоена тем, что Google мог использовать:
- Контент веб-изданий для предоставления сервисов с генеративным ИИ («AI Overviews» и «AI Mode») на страницах результатов поиска без соответствующей компенсации издателям и без предоставления им возможности отказаться от такого использования их контента. AI Overviews показывает сгенерированные ИИ итоги в ответ на поисковый запрос пользователя над органическими результатами, тогда как AI Mode — это вкладка поиска, похожая на чат-бота, отвечающая на запросы пользователей в разговорном стиле. Комиссия будет расследовать, в какой степени создание AI Overviews и AI Mode Google основано на контенте веб-изданий без соответствующей компенсации и без возможности для издателей отказаться от использования их контента без потери доступа к Google Search. Многие издатели зависят от Google Search для трафика пользователей и не хотят рисковать его потерей.
- Видео и другой контент, загруженный на YouTube, для обучения генеративных моделей ИИ Google без соответствующей компенсации создателям и без возможности отказаться от такого использования их контента. Создатели контента, загружающие видео на YouTube, обязаны предоставить Google разрешение на использование их данных для различных целей, включая обучение генеративных моделей ИИ. Google не платит создателям за их контент и не позволяет загружать контент на YouTube без предоставления Google права его использовать. В то же время конкуренты-разработчики ИИ не могут использовать контент YouTube для обучения собственных моделей из-за политики платформы.
Если эти практики будут доказаны, они могут нарушать правила конкуренции ЕС, запрещающие злоупотребление доминирующим положением (статья 102 Договора о функционировании Европейского Союза (ДФЕС)) и статью 54 Соглашения о Европейской экономической зоне (EEA)
Комиссия теперь проведет всестороннее расследование в приоритетном порядке. Открытие формального расследования не предполагает заранее его результата.
