ЕС начал антимонопольное расследование в отношении Google из-за использования контента ИИ

Европейский Союз начал расследование в отношении Google, чтобы выяснить, не злоупотребляла ли компания своим доминирующим положением, используя собственные инструменты искусственного интеллекта для вытеснения конкурентов. Об этом говорится на сайте Европейской комиссии, пишет УНН.

Расследование, в частности, проверит, не искажает ли Google конкуренцию, навязывая издателям и создателям контента несправедливые условия, или предоставляя себе привилегированный доступ к такому контенту, что ставит разработчиков конкурентных моделей ИИ в невыгодное положение.

Google, со штаб-квартирой в США, является транснациональной технологической компанией, специализирующейся на интернет-услугах и продуктах, включая технологии онлайн-рекламы, поиск, облачные вычисления, программное обеспечение, аппаратное обеспечение и ИИ

Комиссия обеспокоена тем, что Google мог использовать:

Если эти практики будут доказаны, они могут нарушать правила конкуренции ЕС, запрещающие злоупотребление доминирующим положением (статья 102 Договора о функционировании Европейского Союза (ДФЕС)) и статью 54 Соглашения о Европейской экономической зоне (EEA)