ЄС почав антимонопольне розслідування щодо Google через використання контенту ШІ

Європейський Союз розпочав розслідування стосовно Google, щоб з’ясувати, чи не зловживала компанія своїм домінуючим становищем, використовуючи власні інструменти штучного інтелекту для витіснення конкурентів. Про це йдеться на сайті Європейської комісії, пише УНН.

Розслідування, зокрема, перевірить, чи не спотворює Google конкуренцію, нав’язуючи видавцям і творцям контенту несправедливі умови, або надаючи собі привілейований доступ до такого контенту, що ставить розробників конкурентних моделей ШІ у невигідне становище.

Google, зі штаб-квартирою у США, є транснаціональною технологічною компанією, що спеціалізується на інтернет-послугах та продуктах, включно з технологіями онлайн-реклами, пошуком, хмарними обчисленнями, програмним забезпеченням, апаратним забезпеченням та ШІ

Комісія занепокоєна тим, що Google міг використовувати:

Якщо ці практики будуть доведені, вони можуть порушувати правила конкуренції ЄС, що забороняють зловживання домінуючим становищем (стаття 102 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЕС)) та статтю 54 Угоди про Європейську економічну зону (EEA)