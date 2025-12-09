$42.070.01
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 11093 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 18611 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 30963 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 28982 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 32299 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 31145 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 33008 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 46383 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 42067 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
ЄС почав антимонопольне розслідування щодо Google через використання контенту ШІ

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Європейський Союз розпочав розслідування щодо Google, підозрюючи зловживання домінуючим становищем через використання контенту для інструментів ШІ. Комісія перевірить, чи не спотворює Google конкуренцію, нав'язуючи несправедливі умови видавцям та творцям контенту.

ЄС почав антимонопольне розслідування щодо Google через використання контенту ШІ

Європейський Союз розпочав розслідування стосовно Google, щоб з’ясувати, чи не зловживала компанія своїм домінуючим становищем, використовуючи власні інструменти штучного інтелекту для витіснення конкурентів. Про це йдеться на сайті Європейської комісії, пише УНН.

Деталі

Розслідування, зокрема, перевірить, чи не спотворює Google конкуренцію, нав’язуючи видавцям і творцям контенту несправедливі умови, або надаючи собі привілейований доступ до такого контенту, що ставить розробників конкурентних моделей ШІ у невигідне становище.

Google, зі штаб-квартирою у США, є транснаціональною технологічною компанією, що спеціалізується на інтернет-послугах та продуктах, включно з технологіями онлайн-реклами, пошуком, хмарними обчисленнями, програмним забезпеченням, апаратним забезпеченням та ШІ

- йдеться у повідомленні.

У мережі поширилися чутки про використання Gmail для навчання ШІ: Google спростовує22.11.25, 11:24 • 3403 перегляди

Комісія занепокоєна тим, що Google міг використовувати:

  • Контент веб-видань для надання сервісів із генеративним ШІ («AI Overviews» та «AI Mode») на сторінках результатів пошуку без відповідної компенсації видавцям та без надання їм можливості відмовитися від такого використання їхнього контенту. AI Overviews показує згенеровані ШІ підсумки у відповідь відповідь на пошуковий запит користувача над органічними результатами, тоді як AI Mode — це вкладка пошуку, схожа на чат-бота, що відповідає на запити користувачів у розмовному стилі. Комісія розслідуватиме, у якій мірі створення AI Overviews та AI Mode Google базується на контенті веб-видань без відповідної компенсації та без можливості для видавців відмовитися від використання їхнього контенту без втрати доступу до Google Search. Багато видавців залежать від Google Search для трафіку користувачів і не хочуть ризикувати його втратою.
    • Відео та інший контент, завантажений на YouTube, для навчання генеративних моделей ШІ Google без відповідної компенсації творцям і без можливості відмовитися від такого використання їхнього контенту. Творці контенту, які завантажують відео на YouTube, зобов’язані надати Google дозвіл на використання їхніх даних для різних цілей, включно з навчанням генеративних моделей ШІ. Google не платить творцям за їхній контент і не дозволяє завантажувати контент на YouTube без надання Google права його використовувати. У той же час конкуренти-розробники ШІ не можуть використовувати контент YouTube для навчання власних моделей через політику платформи.

      Якщо ці практики будуть доведені, вони можуть порушувати правила конкуренції ЄС, що забороняють зловживання домінуючим становищем (стаття 102 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЕС)) та статтю 54 Угоди про Європейську економічну зону (EEA)

      - додали в ЄС.

      Комісія тепер проведе всебічне розслідування в пріоритетному порядку. Відкриття формального розслідування не передбачає заздалегідь його результату.

      ЄС розпочне антимонопольне розслідування проти Meta через використання ШІ в WhatsApp04.12.25, 17:51 • 3474 перегляди

      Ольга Розгон

