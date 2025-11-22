У мережі поширилися чутки про використання Gmail для навчання ШІ: Google спростовує
Київ • УНН
Google спростувала вірусні чутки про використання вмісту електронних листів Gmail для навчання моделей штучного інтелекту. Компанія заявляє, що політика не змінювалася, а «розумні функції» не пов’язані з передачею даних для ШІ.
Компанія Google спростувала вірусні повідомлення про те, що вміст електронних листів Gmail нібито використовують для навчання моделей штучного інтелекту. У компанії наголошують, що політика не змінювалася, а "розумні функції" не пов’язані з передачею даних для ШІ. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.
Деталі
Останнім часом у соцмережах ширяться публікації, де стверджується, що Google змінив політику та використовує листи й вкладення Gmail для навчання штучного інтелекту. Автори радять вимкнути "розумні функції", щоб уникнути збору даних.
Однак речниця компанії Дженні Томсон у коментарі The Verge заявила, що ці повідомлення "вводять в оману". За її словами, Google "не змінював нічиїх налаштувань" і "не використовує ваш контент Gmail для навчання нашої моделі штучного інтелекту Gemini". Компанія також підкреслила, що Smart Features існують багато років і не пов’язані з тренуванням ШІ.
У січні Google оновив налаштування персоналізації, дозволивши користувачам вимикати розумні функції окремо для Gmail, Google Workspace та інших сервісів, зокрема Карт і Wallet.
Увімкнені Smart Features забезпечують автоматичне відстеження замовлень, додавання квитків у календар і перевірку орфографії. У Workspace користувачі погоджуються дозволити сервісу використовувати контент та активність у межах Workspace для персоналізації досвіду. Водночас Google підкреслює: це не означає, що листи використовують для навчання штучного інтелекту.
Деякі користувачі повідомляють, що їхні вимкнені налаштування знову активувалися, тому Google рекомендує час від часу перевіряти параметри.
Нагадаємо
Компанія Google представила нову версію штучного інтелекту Gemini 3 та заявила, що це наша найрозумніша модель.