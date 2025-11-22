$42.150.00
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
11:08 • 512 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусі
10:59 • 3856 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 18510 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 35489 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 32617 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 34551 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 30603 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 36411 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 19635 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У мережі поширилися чутки про використання Gmail для навчання ШІ: Google спростовує

Київ • УНН

 • 1230 перегляди

Google спростувала вірусні чутки про використання вмісту електронних листів Gmail для навчання моделей штучного інтелекту. Компанія заявляє, що політика не змінювалася, а «розумні функції» не пов’язані з передачею даних для ШІ.

У мережі поширилися чутки про використання Gmail для навчання ШІ: Google спростовує

Компанія Google спростувала вірусні повідомлення про те, що вміст електронних листів Gmail нібито використовують для навчання моделей штучного інтелекту. У компанії наголошують, що політика не змінювалася, а "розумні функції" не пов’язані з передачею даних для ШІ. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Останнім часом у соцмережах ширяться публікації, де стверджується, що Google змінив політику та використовує листи й вкладення Gmail для навчання штучного інтелекту. Автори радять вимкнути "розумні функції", щоб уникнути збору даних.

Однак речниця компанії Дженні Томсон у коментарі The Verge заявила, що ці повідомлення "вводять в оману". За її словами, Google "не змінював нічиїх налаштувань" і "не використовує ваш контент Gmail для навчання нашої моделі штучного інтелекту Gemini". Компанія також підкреслила, що Smart Features існують багато років і не пов’язані з тренуванням ШІ.

У січні Google оновив налаштування персоналізації, дозволивши користувачам вимикати розумні функції окремо для Gmail, Google Workspace та інших сервісів, зокрема Карт і Wallet.

Увімкнені Smart Features забезпечують автоматичне відстеження замовлень, додавання квитків у календар і перевірку орфографії. У Workspace користувачі погоджуються дозволити сервісу використовувати контент та активність у межах Workspace для персоналізації досвіду. Водночас Google підкреслює: це не означає, що листи використовують для навчання штучного інтелекту.

Деякі користувачі повідомляють, що їхні вимкнені налаштування знову активувалися, тому Google рекомендує час від часу перевіряти параметри.

Нагадаємо

Компанія Google представила нову версію штучного інтелекту Gemini 3 та заявила, що це наша найрозумніша модель.

Алла Кіосак

