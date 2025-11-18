$42.070.02
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
14:29 • 18098 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 30850 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 19260 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 22045 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 25058 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 25022 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 31341 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 25081 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58995 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
Google представила Gemini 3: "величезний стрибок" у штучному інтелекті - Bloomberg

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Компанія Google представила нову версію штучного інтелекту Gemini 3 та заявила, що це наша найрозумніша модель.

Google представила Gemini 3: "величезний стрибок" у штучному інтелекті - Bloomberg

Компанія Google представила Gemini 3 – оновлену модель штучного інтелекту, яку керівництво називає "величезним стрибком" у здатності до міркування та кодування. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

Нова модель вже доступна у всіх основних продуктах Google, включаючи Пошук. Генеральний директор Сундар Пічаї зазначив, що Gemini 3 значно покращив здатність обробляти текст, зображення та медіа, а також вирішувати складні задачі.

Google інвестує $40 мільярдів у три нові дата-центри в Техасі 15.11.25, 08:25 • 4139 переглядiв

Google робить ставку на швидку інтеграцію своєї "найрозумнішої моделі" для відновлення лідерства у гонці генеративного ШІ. Gemini 3 здатний створювати інтерактивну графіку та перетворювати інформацію між різними форматами. 

Це наша найрозумніша модель. Вона допоможе людям втілити в життя будь-яку ідею, яка у них є 

– сказав Корай Кавукджуоглу, головний технічний директор Google DeepMind, на брифінгу для журналістів. 

В США розробили ШІ-додаток, який створює цифрові аватари померлих родичів15.11.25, 05:41 • 3563 перегляди

Степан Гафтко

