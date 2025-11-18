Google представила Gemini 3: "величезний стрибок" у штучному інтелекті - Bloomberg
Компанія Google представила нову версію штучного інтелекту Gemini 3 та заявила, що це наша найрозумніша модель.
Компанія Google представила Gemini 3 – оновлену модель штучного інтелекту, яку керівництво називає "величезним стрибком" у здатності до міркування та кодування. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Нова модель вже доступна у всіх основних продуктах Google, включаючи Пошук. Генеральний директор Сундар Пічаї зазначив, що Gemini 3 значно покращив здатність обробляти текст, зображення та медіа, а також вирішувати складні задачі.
Google робить ставку на швидку інтеграцію своєї "найрозумнішої моделі" для відновлення лідерства у гонці генеративного ШІ. Gemini 3 здатний створювати інтерактивну графіку та перетворювати інформацію між різними форматами.
Це наша найрозумніша модель. Вона допоможе людям втілити в життя будь-яку ідею, яка у них є
