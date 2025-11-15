Google інвестує $40 мільярдів у три нові дата-центри в Техасі
Google планує інвестувати 40 мільярдів доларів у три нові дата-центри в Техасі до 2027 року для збільшення обчислювальної потужності ШІ. Ці центри створять тисячі робочих місць та забезпечать навчання студентів, а також підтримають енергетичні ініціативи.
Компанія Google планує інвестувати 40 мільярдів доларів у три нові дата-центри в Техасі, що є частиною зусиль зі збільшення обчислювальної потужності для штучного інтелекту. Штат вже привабив багатомільярдні інвестиції від конкурентів, таких як OpenAI та Anthropic PBC. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.
Деталі
За інформацією Google, фінансування триватиме до 2027 року. Один центр буде побудований в окрузі Армстронг на півночі Техасу, а два - в окрузі Хаскелл на заході штату, поруч із містом Абілін. Один із об’єктів у Хаскеллі розташують біля нової сонячної електростанції та акумуляторної батареї, щоб зменшити навантаження на електромережу.
Ця інвестиція створить тисячі робочих місць, забезпечить навчання студентів коледжів та учнів-електриків, а також прискорить реалізацію ініціатив щодо доступності енергії в усьому Техасі
Техас приваблює центри обробки даних завдяки відносно дешевій енергії, великим земельним ділянкам та сприятливому ставленню штату до інфраструктурних проєктів, що стимулюють розвиток штучного інтелекту. У Google, представляючи свої останні плани, наголосили на прагненні "залучати нові джерела енергії до мережі, покривати витрати на її експлуатацію та підтримувати місцеві ініціативи з енергоефективності".
В компанії повідомили, що програма підготовки електриків розширить кількість студентів у Техасі завдяки фінансуванню з Фонду можливостей штучного інтелекту Google.
"Вони можуть приїхати сюди і працювати, знаючи, що Техас рухається зі швидкістю бізнесу", - додав губернатор Техасу Грег Ебботт.
Нагадаємо
Google запропонував ЄС заходи для уникнення розділення діяльності в онлайн-рекламі після штрафу у 2,95 мільярда євро. Компанія оголосила про зміни у своїх рекламних послугах, але Брюссель ще має вирішити, чи прийме ці зобов'язання.
