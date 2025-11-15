$42.060.00
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
07:45 • 15269 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 32614 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 51273 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 37906 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 33616 перегляди
Серія ударів по об'єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 27854 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 18554 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 54941 перегляди
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49502 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Google інвестує $40 мільярдів у три нові дата-центри в Техасі

Київ • УНН

 • 2344 перегляди

Google планує інвестувати 40 мільярдів доларів у три нові дата-центри в Техасі до 2027 року для збільшення обчислювальної потужності ШІ. Ці центри створять тисячі робочих місць та забезпечать навчання студентів, а також підтримають енергетичні ініціативи.

Google інвестує $40 мільярдів у три нові дата-центри в Техасі

Компанія Google планує інвестувати 40 мільярдів доларів у три нові дата-центри в Техасі, що є частиною зусиль зі збільшення обчислювальної потужності для штучного інтелекту. Штат вже привабив багатомільярдні інвестиції від конкурентів, таких як OpenAI та Anthropic PBC. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За інформацією Google, фінансування триватиме до 2027 року. Один центр буде побудований в окрузі Армстронг на півночі Техасу, а два - в окрузі Хаскелл на заході штату, поруч із містом Абілін. Один із об’єктів у Хаскеллі розташують біля нової сонячної електростанції та акумуляторної батареї, щоб зменшити навантаження на електромережу.

Ця інвестиція створить тисячі робочих місць, забезпечить навчання студентів коледжів та учнів-електриків, а також прискорить реалізацію ініціатив щодо доступності енергії в усьому Техасі

- заявив генеральний директор Google Сундар Пічаї.

Техас приваблює центри обробки даних завдяки відносно дешевій енергії, великим земельним ділянкам та сприятливому ставленню штату до інфраструктурних проєктів, що стимулюють розвиток штучного інтелекту. У Google, представляючи свої останні плани, наголосили на прагненні "залучати нові джерела енергії до мережі, покривати витрати на її експлуатацію та підтримувати місцеві ініціативи з енергоефективності".

Google звинувачують у використанні інструменту штучного інтелекту Gemini для стеження за користувачами - ЗМІ12.11.25, 16:28 • 3513 переглядiв

В компанії повідомили, що програма підготовки електриків розширить кількість студентів у Техасі завдяки фінансуванню з Фонду можливостей штучного інтелекту Google.

"Вони можуть приїхати сюди і працювати, знаючи, що Техас рухається зі швидкістю бізнесу", - додав губернатор Техасу Грег Ебботт.

Нагадаємо

Google запропонував ЄС заходи для уникнення розділення діяльності в онлайн-рекламі після штрафу у 2,95 мільярда євро. Компанія оголосила про зміни у своїх рекламних послугах, але Брюссель ще має вирішити, чи прийме ці зобов'язання.

ЄС розпочав розслідування щодо Google через рейтинги новинних сайтів13.11.25, 13:11 • 2533 перегляди

Віта Зеленецька

