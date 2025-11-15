Google инвестирует $40 миллиардов в три новых дата-центра в Техасе

$42.060.00
48.880.00
ukenru
14 ноября, 18:09 • 22449 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 41598 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 31252 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 29210 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 25316 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 17566 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 45774 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 40391 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 56671 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 31340 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Самые ожесточенные бои – под Покровском: Генштаб отчитался о ситуации на фронте14 ноября, 21:35 • 4836 просмотра
С 1 декабря заработает система "еБаллы" для военных – Президент Украины14 ноября, 21:50 • 4520 просмотра
Мадуро призвал американцев объединиться с Венесуэлой ради мира в США15 ноября, 00:09 • 7154 просмотра
В доме на Троещине, куда 14 ноября попал "шахед", жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи15 ноября, 00:25 • 11629 просмотра
Северная Корея сократила поставки снарядов в Россию и начала производство FPV-дронов - ГУР15 ноября, 00:58 • 5490 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 45774 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 40391 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 32165 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 56671 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 285118 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Кириакос Мицотакис
Сундар Пичаи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 14513 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 45774 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 19332 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 35905 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 31436 просмотра
Актуальное
Техника
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Социальная сеть
Отопление
ядерная бомба B61

Google инвестирует $40 миллиардов в три новых дата-центра в Техасе

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Google планирует инвестировать 40 миллиардов долларов в три новых дата-центра в Техасе к 2027 году для увеличения вычислительной мощности ИИ. Эти центры создадут тысячи рабочих мест и обеспечат обучение студентов, а также поддержат энергетические инициативы.

Google инвестирует $40 миллиардов в три новых дата-центра в Техасе

Компания Google планирует инвестировать 40 миллиардов долларов в три новых дата-центра в Техасе, что является частью усилий по увеличению вычислительной мощности для искусственного интеллекта. Штат уже привлек многомиллиардные инвестиции от конкурентов, таких как OpenAI и Anthropic PBC. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

По информации Google, финансирование продлится до 2027 года. Один центр будет построен в округе Армстронг на севере Техаса, а два - в округе Хаскелл на западе штата, рядом с городом Абилин. Один из объектов в Хаскелле расположат возле новой солнечной электростанции и аккумуляторной батареи, чтобы уменьшить нагрузку на электросеть.

Эта инвестиция создаст тысячи рабочих мест, обеспечит обучение студентов колледжей и учащихся-электриков, а также ускорит реализацию инициатив по доступности энергии во всем Техасе

- заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи.

Техас привлекает центры обработки данных благодаря относительно дешевой энергии, большим земельным участкам и благоприятному отношению штата к инфраструктурным проектам, стимулирующим развитие искусственного интеллекта. В Google, представляя свои последние планы, подчеркнули стремление "привлекать новые источники энергии в сеть, покрывать расходы на ее эксплуатацию и поддерживать местные инициативы по энергоэффективности".

Google обвиняют в использовании инструмента искусственного интеллекта Gemini для слежки за пользователями - СМИ12.11.25, 16:28 • 3502 просмотра

В компании сообщили, что программа подготовки электриков расширит количество студентов в Техасе благодаря финансированию из Фонда возможностей искусственного интеллекта Google.

"Они могут приехать сюда и работать, зная, что Техас движется со скоростью бизнеса", - добавил губернатор Техаса Грег Эбботт.

Напомним

Google предложил ЕС меры для избежания разделения деятельности в онлайн-рекламе после штрафа в 2,95 миллиарда евро. Компания объявила об изменениях в своих рекламных услугах, но Брюссель еще должен решить, примет ли эти обязательства.

ЕС начал расследование в отношении Google из-за рейтингов новостных сайтов13.11.25, 13:11 • 2518 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости МираТехнологии
Техника
Энергетика
Электроэнергия
Сундар Пичаи
OpenAI
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Техас
Google