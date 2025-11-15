Google инвестирует $40 миллиардов в три новых дата-центра в Техасе
Google планирует инвестировать 40 миллиардов долларов в три новых дата-центра в Техасе к 2027 году для увеличения вычислительной мощности ИИ. Эти центры создадут тысячи рабочих мест и обеспечат обучение студентов, а также поддержат энергетические инициативы.
Компания Google планирует инвестировать 40 миллиардов долларов в три новых дата-центра в Техасе, что является частью усилий по увеличению вычислительной мощности для искусственного интеллекта. Штат уже привлек многомиллиардные инвестиции от конкурентов, таких как OpenAI и Anthropic PBC. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.
Детали
По информации Google, финансирование продлится до 2027 года. Один центр будет построен в округе Армстронг на севере Техаса, а два - в округе Хаскелл на западе штата, рядом с городом Абилин. Один из объектов в Хаскелле расположат возле новой солнечной электростанции и аккумуляторной батареи, чтобы уменьшить нагрузку на электросеть.
Эта инвестиция создаст тысячи рабочих мест, обеспечит обучение студентов колледжей и учащихся-электриков, а также ускорит реализацию инициатив по доступности энергии во всем Техасе
Техас привлекает центры обработки данных благодаря относительно дешевой энергии, большим земельным участкам и благоприятному отношению штата к инфраструктурным проектам, стимулирующим развитие искусственного интеллекта. В Google, представляя свои последние планы, подчеркнули стремление "привлекать новые источники энергии в сеть, покрывать расходы на ее эксплуатацию и поддерживать местные инициативы по энергоэффективности".
В компании сообщили, что программа подготовки электриков расширит количество студентов в Техасе благодаря финансированию из Фонда возможностей искусственного интеллекта Google.
"Они могут приехать сюда и работать, зная, что Техас движется со скоростью бизнеса", - добавил губернатор Техаса Грег Эбботт.
