В сети распространились слухи об использовании Gmail для обучения ИИ: Google опровергает
Киев • УНН
Компания Google опровергла вирусные сообщения о том, что содержимое электронных писем Gmail якобы используется для обучения моделей искусственного интеллекта. В компании подчеркивают, что политика не менялась, а "умные функции" не связаны с передачей данных для ИИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.
Подробности
В последнее время в соцсетях распространяются публикации, где утверждается, что Google изменил политику и использует письма и вложения Gmail для обучения искусственного интеллекта. Авторы советуют отключить "умные функции", чтобы избежать сбора данных.
Однако пресс-секретарь компании Дженни Томсон в комментарии The Verge заявила, что эти сообщения "вводят в заблуждение". По ее словам, Google "не менял ничьих настроек" и "не использует ваш контент Gmail для обучения нашей модели искусственного интеллекта Gemini". Компания также подчеркнула, что Smart Features существуют много лет и не связаны с тренировкой ИИ.
В январе Google обновил настройки персонализации, позволив пользователям отключать умные функции отдельно для Gmail, Google Workspace и других сервисов, в частности Карт и Wallet.
Включенные Smart Features обеспечивают автоматическое отслеживание заказов, добавление билетов в календарь и проверку орфографии. В Workspace пользователи соглашаются разрешить сервису использовать контент и активность в рамках Workspace для персонализации опыта. В то же время Google подчеркивает: это не означает, что письма используются для обучения искусственного интеллекта.
Некоторые пользователи сообщают, что их отключенные настройки снова активировались, поэтому Google рекомендует время от времени проверять параметры.
