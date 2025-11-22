$42.150.00
21 ноября, 21:58 • 16097 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 32270 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 30331 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 32562 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 29351 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 34459 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 19252 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 18429 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 17377 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 41944 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Графики отключений электроэнергии
В сети распространились слухи об использовании Gmail для обучения ИИ: Google опровергает

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Google опровергла вирусные слухи об использовании содержимого электронных писем Gmail для обучения моделей искусственного интеллекта. Компания заявляет, что политика не менялась, а «умные функции» не связаны с передачей данных для ИИ.

В сети распространились слухи об использовании Gmail для обучения ИИ: Google опровергает

Компания Google опровергла вирусные сообщения о том, что содержимое электронных писем Gmail якобы используется для обучения моделей искусственного интеллекта. В компании подчеркивают, что политика не менялась, а "умные функции" не связаны с передачей данных для ИИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Подробности

В последнее время в соцсетях распространяются публикации, где утверждается, что Google изменил политику и использует письма и вложения Gmail для обучения искусственного интеллекта. Авторы советуют отключить "умные функции", чтобы избежать сбора данных.

Однако пресс-секретарь компании Дженни Томсон в комментарии The Verge заявила, что эти сообщения "вводят в заблуждение". По ее словам, Google "не менял ничьих настроек" и "не использует ваш контент Gmail для обучения нашей модели искусственного интеллекта Gemini". Компания также подчеркнула, что Smart Features существуют много лет и не связаны с тренировкой ИИ.

В январе Google обновил настройки персонализации, позволив пользователям отключать умные функции отдельно для Gmail, Google Workspace и других сервисов, в частности Карт и Wallet.

Включенные Smart Features обеспечивают автоматическое отслеживание заказов, добавление билетов в календарь и проверку орфографии. В Workspace пользователи соглашаются разрешить сервису использовать контент и активность в рамках Workspace для персонализации опыта. В то же время Google подчеркивает: это не означает, что письма используются для обучения искусственного интеллекта.

Некоторые пользователи сообщают, что их отключенные настройки снова активировались, поэтому Google рекомендует время от времени проверять параметры.

Напомним

Компания Google представила новую версию искусственного интеллекта Gemini 3 и заявила, что это наша самая умная модель.

Алла Киосак

ОбществоТехнологии
Социальная сеть
Google